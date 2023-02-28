Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đã khởi quay tại Phần Lan. Đây là một trong những dự án Hoa Ngữ hiếm hoi lấy bối cảnh quay thực hiện tại nước ngoài nên những hình ảnh hậu trường phim và cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Ngô Lỗi trên phim trường Giữa Cơn Bão Tuyết. Theo đó, anh chàng xuất hiện với tạo hình đầy khí chất, đậm chất vibe bạn trai thanh xuân, ngôn tình. Đặc biệt, nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng của anh chàng như xua tan cái giá lạnh của mùa đông.