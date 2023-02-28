Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết

Sao quốc tế 28/02/2023 10:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Ngô Lỗi trên phim trường Giữa Cơn Bão Tuyết. Theo đó, anh chàng xuất hiện với tạo hình đậm chất vibe bạn trai thanh xuân khiến dân tình không khỏi quắn quéo.

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô LỗiTriệu Kim Mạch đã khởi quay tại Phần Lan. Đây là một trong những dự án Hoa Ngữ hiếm hoi lấy bối cảnh quay thực hiện tại nước ngoài nên những hình ảnh hậu trường phim và cặp đôi chính luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Ngô Lỗi trên phim trường Giữa Cơn Bão Tuyết. Theo đó, anh chàng xuất hiện với tạo hình đầy khí chất, đậm chất vibe bạn trai thanh xuân, ngôn tình. Đặc biệt, nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng của anh chàng như xua tan cái giá lạnh của mùa đông.

Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 1Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 2Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 3Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 4Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 5Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 6Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 7Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 8Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 9

Trước đó, đoàn phim đã tung ra hình ảnh poster đầu tiên của cặp đôi Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Có thể thấy, bộ phim hội tụ trai xinh gái đẹp với màn 'song kiếm hợp bích' của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Không chỉ có visul sáng màn ảnh mà cả hai còn có chemistry bùng nổ đầy lãng mạn. Đặc biệt ánh mắt thâm tình của Ngô Lỗi khi nhìn về phía bạn diễn cũng khiến dân tình đều không khỏi “quắn quéo” và rung động.

Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 10Ngô Lỗi đậm chất vibe bạn trai thanh xuân trong loạt ảnh hậu trường mới của Giữa Cơn Bão Tuyết - Ảnh 11

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung là câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương Và Ân Quả. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.

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