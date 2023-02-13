Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch cùng khoe nhan sắc 'chất lượng' ở trời Tây khi quay Giữa Cơn Bão Tuyết

Dự án Giữa Cơn Bão Tuyết nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả khi sở hữu dàn cast chính đậm chất thanh xuân là Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch . Được biết, cặp đôi và đoàn phim đã bay đến Phần Lan để quay bối cảnh của bộ phim. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng tò mò.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mới của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Theo đó, cặp đôi cùng đồng loạt đăng ảnh giữa trời tuyết ở Phần Lan. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước nhan sắc cực xịn của cặp đôi với nét nào chuẩn nét đó.

Một số khác bày tỏ sự hóng chờ hình ảnh của họ xuất hiện cùng nhau. Có thể thấy với màn ‘song kiếm hợp bích’ visual ‘trai xinh gái đẹp’ của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch, hứa hẹn sẽ có màn phản ứng hóa học ngọt ngào sau khi dự án lên sóng.

Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Nội dung xoay quanh câu chuyện thanh xuân tràn đầy tình yêu và ước mơ giữa Lâm Diệc Dương Và Ân Quả. Hai người họ gặp nhau trong một đêm bão tuyết ở nơi đất khách, Lâm Diệc Dương nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với bi-da. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ giữa cơn bão tuyết ấy.