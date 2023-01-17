Không phải Vương Hạc Đệ, Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên với Ngô Lỗi trong dự án Trường Lăng, netizen e ngại vì điều này?

Sao quốc tế 17/01/2023 15:09

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án cổ trang Trường Lăng chuẩn bị khai máy trong thời gian tới. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Lưu Diệc Phi và Ngô Lỗi.

Mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin dự án cổ trang Trường Lăng chuẩn bị khai máy trong thời gian tới. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới là Lưu Diệc PhiNgô Lỗi. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng về tin đồn này. Họ không lo ngại về nhan sắc và diễn xuất của cả hai nhưng lo ngại về chemistry vì sự chênh lệch tuổi. Được biết, Lưu Diệc Phi lớn hơn ‘em trai quốc dân’ Ngô Lỗi tới 1 con giáp (12 tuổi).

Không phải Vương Hạc Đệ, Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên với Ngô Lỗi trong dự án Trường Lăng, netizen e ngại vì điều này? - Ảnh 1

Trước đó, dự án này có tin đồn nam chính sẽ do Vương Hạc Đệ đảm nhận. Có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hình thức kéo nhiệt của phía đoàn làm phim Trường Lăng. Bởi lẽ trước đó, loạt sao nam đình đám như Dương Dương, Vương Nhất Bác,… cũng bị réo tên. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin mới nhất thì Vương Hạc Đệ và đoàn phim không có tiếng nói chung nên vai diễn này sẽ giao cho Ngô Lỗi.

Không phải Vương Hạc Đệ, Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên với Ngô Lỗi trong dự án Trường Lăng, netizen e ngại vì điều này? - Ảnh 2

Trường Lăng xoay quanh câu chuyện về nữ chiến thần Việt Trường Lăng. Sau khi bị tiểu nhân hãm hại, nàng tính kế phải nhảy vực, sống chết chưa rõ. Mười năm sau, nàng trùng sinh, không những dung mạo không già đi mà còn trở thành một thiếu nữ yêu kiều, xinh đẹp tuyệt sắc.

Không phải Vương Hạc Đệ, Lưu Diệc Phi sẽ nên duyên với Ngô Lỗi trong dự án Trường Lăng, netizen e ngại vì điều này? - Ảnh 3

Say này, Trường Lăng trở về trả thù và gặp Hạ Du - chàng trai từng đính ước với nàng. Cả hai cùng bắt tay điều tra vụ thảm án năm xưa.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Ngô Lỗi Vương Hạc Đệ Trường Lăng sao hoa ngữ

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