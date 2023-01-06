Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên

Sao quốc tế 06/01/2023 19:26

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng, tuy nhiên, những mỹ nhân này lại không có thế mạnh về ngoại hình, đặc biệt là vòng 2.

Lưu Diệc Phi hiện là nữ diễn viên 8X hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân được nhắc tới là ngôi sao sở hữu gương mặt đẹp và khí chất thần thái hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, vóc dáng của cô không được đánh giá quá cao. "Thần tiên tỷ tỷ" không có thế mạnh vòng eo, điều này thường xuyên được thể hiện khi cô bước lên thảm đỏ.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên - Ảnh 2

Cô nàng cũng từng chia sẻ cô là người dễ tăng cân. Đặc biệt khi không tham gia đóng phim, Lưu Diệc Phi thường thả lỏng cơ thể, đi du lịch và thưởng thức các món ăn ngon. Do đó, so với những mỹ nhân mình hạc xương mai nổi tiếng trong Cbiz như Dương Mịch, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh thì Lưu Diệc Phi tròn trịa hơn hẳn.

Có một vài ý kiến cho rằng Lưu Diệc Phi nên giảm cân để có được thân hình đẹp khi lên hình. Bên cạnh đó, khán giả cũng chỉ trích công ty quản lý của Lưu Diệc Phi đã photoshop quá đà khiến hình ảnh đăng tải và hình ảnh thực tế của nàng tiểu hoa khác nhau.

Trần Nghiên Hy

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên - Ảnh 3

Khi tham gia Tân Thần Điêu Đại Hiệp với vai Tiểu Long Nữ, Trần Nghiên Hy từng vướng phải nhiều chê bai về mặt ngoại hình. Thậm chí, khán giả còn đặt cho cô biệt danh "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh" hay "Tiểu Long Nữ béo nhất lịch sử".

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên - Ảnh 4

Từ sau khi về chung một nhà với nam diễn viên Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy dần lui về hậu phương và rất ít khi tham gia đóng phim để chăm sóc cho con trai. Tuy nhiên, trong một hình ảnh gần đây, chiếc váy ôm quá sát đã vô tình để lộ vùng bụng dưới của Trần Nghiên Hy. Sau khi phát hiện điều này, người đẹp liên tục dùng tay để che chắn. Thậm chí vì vòng 2 của mình mà nhiều lần cô nàng bị vướng nghi vấn mang thai lần 2.

Dương Tử

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên - Ảnh 5

Nhan sắc lẫn vóc dáng của Dương Tử luôn là đề tài bàn tán của cộng đồng mạng. Trong một hình ảnh Dương Tử chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang. Hình ảnh trẻ trung, năng động cùng gương mặt xinh đẹp của Dương Tử đã vô cùng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ mất điểm vì vòng 2: Lưu Diệc Phi và Dương Tử bị gọi tên - Ảnh 6

Tuy nhiên, netizen nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ trong bức hình, đó là vòng 2 lộ rõ ngấn bụng của cô. Có lẽ sau khi chụp, nhân viên đã quên mất khâu quan trọng cuối cùng đó là chỉnh sửa ảnh khiến Dương Tử rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” vì lộ mỡ bụng.

Bức ảnh quảng cáo khiến Dương Tử từng trở thành chủ đề bàn tán. Không lâu sau, nữ diễn viên trả lời trong một cuộc phỏng vấn: "Bụng của tôi có thể phình ra như một quả bóng sau khi ăn một bữa, nhưng nếu tôi không ăn, tôi sẽ giảm cân ngay lập tức".

Sau loạt ảnh fancam mũm mĩm của Dương Tử trong đêm nhạc đón năm mới gây bàn tán xôn xao, fan Dương Tử lên tiếng tố antifan cố tình photoshop dìm nàng tiểu hoa

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết nói về việc fan của Dương Tử đã phản bác về hình ảnh fancam mũm mĩm của cô nàng trên sân khấu đêm nhạc.

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