Tung ảnh phá cách đón năm mới, Dương Tử bị netizen chê hết lời, khuyên học hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau màn trở lại với trường quay phim ảnh cùng màn biểu diễn trong đêm hội cuối năm, Dương Tử được công chúng hết lời khen ngợi về nhan sắc mãn nhãn không tùy vết của mình. Tuy nhiên, với danh hiệu ‘nhan sắc lên xuống thất thường’, nàng tiểu hoa lại khiến dân tình một phen thất vọng với bộ ảnh được tung ra vào dịp đầu năm 2023.

Theo đó, trong bộ ảnh, Dương Tử trong tạo hình vừa hơi hướng nam tính lẫn nữ tính khi vừa kết hợp sơ mi cà vạt phần với váy dài. Nhìn có vẻ phá cách nhưng cách tạo dáng lẫn biểu cảm khuôn mặt cứng đờ của cô nàng khiến dân tình lại một lần nữa phán chữ ‘phèn’. Nhiều khán giả cho rằng dáng người và gương mặt cô nàng không phù hợp để cân những bộ đồ cá tính, phá cách.

Trước đây, Dương Tử từng nhiều lần bị cư dân mạng chê gu thời trang kém vì những bộ đồ dìm hàng trong các sự kiện gần đây. Nhiều người cho rằng cô nên thay đổi stylist vì toàn mặc đồ dìm nhan sắc, phô hết khuyết điểm.

Cùng tung ra hình ảnh dịp đầu năm, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại được khen ngợi hết lời trong phong cách retro. Nhan sắc quyến rũ, tươi trẻ của nàng mỹ nữ Tân Cương trong tạo hình khiến nhiều người không thể rời mắt vì tựa như những cô gái phương Tây thập niên cũ.

Hiện tại, loạt ảnh Dương Tử tung ra vào dịp đầu năm mới vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.