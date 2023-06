Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt ảnh do quản lý của tạp chí nổi tiếng xứ Trung đã đăng tải. Có thể thấy, hình ảnh Dương Tử tụ tập cùng 3 người bạn đều làm ở mảng thời trang và tạp chí. Chuyện sẽ không có gì nếu mọi người đều đổ dồn chú ý vào nhan sắc khác lạ của Dương Tử.

Số đông cho rằng, khuôn cằm nhọn hoắt, gương mặt thon gọn nhưng lại đơ cứng so với gương mặt tròn bầu bĩnh trước kia của Dương Tử. Cư dân mạng cho rằng những bức ảnh này có lẽ do Dương Tử đã lạm dụng app chụp hình quá nhiều nên khiến khuôn mặt khác lạ. Tuy nhiên, một số người cho rằng nàng tiểu hoa đã can thiệp thẩm mỹ thì gương mặt mới đổi khác đến mức đó. Đây cũng không phải lần đầu Dương Tử xuất hiện với gương mặt đơ cứng như vậy. Tuy nhiên, một số khác lại đứng lên bênh vực cô nàng, họ khen ngợi nhan sắc dịu dàng của nữ diễn viên và mong chờ được nhìn thấy nhiều hình ảnh của cô hơn.

Hiện tại, Dương Tử có dự án Muốn Mãi Mãi Yêu đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa vừa khai máy. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin hậu trường của dự án này trong thời gian tới.