Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà?

Sao quốc tế 30/12/2022 16:17

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt ảnh Dương Tử tụ tập cùng 3 người bạn đều làm ở mảng thời trang và tạp chí. Chuyện sẽ không có gì nếu mọi người đều đổ dồn chú ý vào nhan sắc khác lạ của Dương Tử.

Đi lên từ diễn viên nhí, Dương Tử dù không quá xinh đẹp nhưng lại nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi. Dương Tử được nhận xét là nữ diễn viên có vẻ ngoài gây được thiện cảm với khán giả, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây mỗi lần Dương Tử tái xuất là một lần khiến cư dân mạng cảm thấy lạ lẫm.

Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt ảnh do quản lý của tạp chí nổi tiếng xứ Trung đã đăng tải. Có thể thấy, hình ảnh Dương Tử tụ tập cùng 3 người bạn đều làm ở mảng thời trang và tạp chí. Chuyện sẽ không có gì nếu mọi người đều đổ dồn chú ý vào nhan sắc khác lạ của Dương Tử.

Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà? - Ảnh 2

Số đông cho rằng, khuôn cằm nhọn hoắt, gương mặt thon gọn nhưng lại đơ cứng so với gương mặt tròn bầu bĩnh trước kia của Dương Tử. Cư dân mạng cho rằng những bức ảnh này có lẽ do Dương Tử đã lạm dụng app chụp hình quá nhiều nên khiến khuôn mặt khác lạ. Tuy nhiên, một số người cho rằng nàng tiểu hoa đã can thiệp thẩm mỹ thì gương mặt mới đổi khác đến mức đó. Đây cũng không phải lần đầu Dương Tử xuất hiện với gương mặt đơ cứng như vậy. Tuy nhiên, một số khác lại đứng lên bênh vực cô nàng, họ khen ngợi nhan sắc dịu dàng của nữ diễn viên và mong chờ được nhìn thấy nhiều hình ảnh của cô hơn.

Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà? - Ảnh 3Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà? - Ảnh 4Cập nhật ảnh cùng hội bạn, Dương Tử bị ném đá vì khuôn mặt khác lạ bất thường, do thẩm mỹ hay photoshop quá đà? - Ảnh 5

Hiện tại, Dương Tử có dự án Muốn Mãi Mãi Yêu đóng chính cùng Phạm Thừa Thừa vừa khai máy. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin hậu trường của dự án này trong thời gian tới.

Muốn Mãi Mãi Yêu chính thức khai máy và công bố dàn cast chính, Dương Tử nên duyên cùng 'em trai Phạm Băng Băng' nhưng khiến công chúng e ngại vì điều này?

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Mới đây, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu (tên cũ là Yêu 199) đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời phía đoàn phim cũng chính thức công bố dàn cast chính bao gồm Dương Tử và Phạm Thừa Thừa.

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