Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan

Sao quốc tế 23/12/2022 19:17

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream trên Weibo cùng fan.

Dương Tử là một trong những lưu lượng sở hữu số lượng fan khủng của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong năm vừa qua cô nàng đã gặt hái được nhiều thành công với hai dự án Trầm Vụn Hương Phai và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Gần đây, cô nàng đã xuất sắc dẫn đầu hạng mục Nữ chính tiêu biểu của năm 2022 nhờ vào bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đóng chính cùng nam thần Tiêu Chiến.

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Dương Tử đã xuất sắc dẫn đầu hạng mục Nữ chính tiêu biểu của năm 2022 nhờ vào bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Dương Tử trong livestream trên Weibo cùng fan. Theo đó, Dương Tử xuất hiện với tạo hình giản dị với mái tóc ngắn buộc nửa, mặc áo hoodie trơn xinh xắn, nhẹ nhàng. Đáng chú ý, cô nàng vừa trò chuyện với fan vừa chơi xếp logo khiến fan hâm mộ không khỏi bật cười. Nhiều khán giả cho rằng bình thường đã quen với hình ảnh Dương Tử trên phim cổ trang với mái tóc dài dịu dàng nhưng với mái tóc ngắn của cô nàng trông buổi livestream vẫn toát lên được nét trẻ trung, tràn đầy năng lượng, tựa như cô em gái nhà bên.

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Dương Tử hóa 'cô em gái nhà bên' trong buổi livestream cùng fan - Ảnh 5
Dương Tử trong livestream trên Weibo cùng fan - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử vừa chính thức đóng máy và cô nàng đang trong thời gian nghỉ ngơi nên chưa có thông tin về dự án mới. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những tin tức mới nhất về dự án phim của cô nàng.

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