Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước?

Dương Tử là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Bất kì dự án phim ảnh nào của cô nàng luôn giữ nhiệt độ đón chờ cao của khán giả. Trong năm vừa qua, cô nàng gặt hái được nhiều thành công với 2 dự án Trầm Vụn Hương Phai, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và dự án Trường Tương Tư vừa đóng máy. Chính vì thế mọi hoạt động tiếp theo của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Dương Tử là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Mới đây, phòng làm việc của Dương Tử khiến khán giả một phen náo loạn với bộ ảnh ngày đông của cô nàng được tung ra. Có thể thấy, trong hình ảnh Dương Tử trong bộ váy dài màu trắng bó sát, áo khoác dài và mái tóc thả dài trong cửa hàng tiện lợi. Màu ảnh cùng phong cách Hồng Kông hoài cổ chính là điểm nhấn khiến nhiều khán giả không ngừng ngợi khen vì trông cô nàng vừa xinh đẹp vừa mới lạ.