Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước?

Sao quốc tế 21/12/2022 11:05

Mới đây, phòng làm việc của Dương Tử khiến khán giả một phen náo loạn với bộ ảnh ngày đông của cô nàng được tung ra theo phong cách Hồng Kông hoài cổ.

Dương Tử là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Bất kì dự án phim ảnh nào của cô nàng luôn giữ nhiệt độ đón chờ cao của khán giả. Trong năm vừa qua, cô nàng gặt hái được nhiều thành công với 2 dự án Trầm Vụn Hương Phai, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và dự án Trường Tương Tư vừa đóng máy. Chính vì thế mọi hoạt động tiếp theo của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.

Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 1
Dương Tử là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Mới đây, phòng làm việc của Dương Tử khiến khán giả một phen náo loạn với bộ ảnh ngày đông của cô nàng được tung ra. Có thể thấy, trong hình ảnh Dương Tử trong bộ váy dài màu trắng bó sát, áo khoác dài và mái tóc thả dài trong cửa hàng tiện lợi. Màu ảnh cùng phong cách Hồng Kông hoài cổ chính là điểm nhấn khiến nhiều khán giả không ngừng ngợi khen vì trông cô nàng vừa xinh đẹp vừa mới lạ.

Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 2Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 3Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 4Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 5Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 6Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 7Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 8Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 9Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 10Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 11Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 12

Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 13
Dương Tử xinh đẹp và mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ - Ảnh: Internet

Trước đây, Dương Tử không ít lần bị chê bai về gu thời trang của mình, thậm chí nhiều người còn khuyên cô đổi stylist vì những trang phục dìm hàng, quê mùa. Sở hữu bờ vai thô nhưng cô nàng lại thường xuyên mặc đầm trễ vai, lộ hết khuyết điểm vai to và vóc dáng đầy đặn khiến dân tình không ít lần đem ra ‘cà khịa’. Tuy nhiên, gần đây, cô nàng đã thay đổi phong cách thời trang có phần phá cách hơn cũng như ít để lộ khuyết điểm của bản thân mình.

Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước? - Ảnh 14
Dương Tử không ít lần bị chê bai về gu thời trang của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau khi dự án Trường Tương Tư đóng máy, các khán giả tiếp tục hóng đợi những dự án tiếp theo của Dương Tử được chính thức khởi quay, lên sóng.

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

Bạch Lộc và Dương Tử là những nàng tiểu hoa nổi bật của lứa 9x. Tuy nhiên, nhiều netizen đánh giá 2 nàng tiểu hoa không hợp vào các dạng vai ‘tuyệt sắc giai nhân’.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử diễn viên Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

Bạch Lộc và Dương Tử bị netizen đánh giá không hợp vai 'tuyệt sắc giai nhân' vì lý do này?

Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Fandom Dương Tử có một hành động đụng chạm tới Phạm Băng Băng và Củng Lợi khiến thần tượng bị vạ lây?

Sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục 'tái hợp' trong một dự án mới khiến fan couple phấn khích

Sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục 'tái hợp' trong một dự án mới khiến fan couple phấn khích

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ hóa cường nữ trên phim: Dương Mịch, Angelababy diễn xuất lố lăng, Dương Tử cố gồng, gượng gạo

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ hóa cường nữ trên phim: Dương Mịch, Angelababy diễn xuất lố lăng, Dương Tử cố gồng, gượng gạo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng