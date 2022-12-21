Dương Tử xuất hiện mới lạ trong bộ ảnh theo phong cách Hồng Kông hoài cổ, liệu gu thời trang có khá hơn trước?

Mới đây, phòng làm việc của Dương Tử khiến khán giả một phen náo loạn với bộ ảnh ngày đông của cô nàng được tung ra theo phong cách Hồng Kông hoài cổ.
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Dương Tử là một trong những lưu lượng hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Bất kì dự án phim ảnh nào của cô nàng luôn giữ nhiệt độ đón chờ cao của khán giả. Trong năm vừa qua, cô nàng gặt hái được nhiều thành công với 2 dự án Trầm Vụn Hương Phai, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và dự án Trường Tương Tư vừa đóng máy. Chính vì thế mọi hoạt động tiếp theo của cô nàng luôn được công chúng quan tâm.
Mới đây, phòng làm việc của Dương Tử khiến khán giả một phen náo loạn với bộ ảnh ngày đông của cô nàng được tung ra. Có thể thấy, trong hình ảnh Dương Tử trong bộ váy dài màu trắng bó sát, áo khoác dài và mái tóc thả dài trong cửa hàng tiện lợi. Màu ảnh cùng phong cách Hồng Kông hoài cổ chính là điểm nhấn khiến nhiều khán giả không ngừng ngợi khen vì trông cô nàng vừa xinh đẹp vừa mới lạ.
Trước đây, Dương Tử không ít lần bị chê bai về gu thời trang của mình, thậm chí nhiều người còn khuyên cô đổi stylist vì những trang phục dìm hàng, quê mùa. Sở hữu bờ vai thô nhưng cô nàng lại thường xuyên mặc đầm trễ vai, lộ hết khuyết điểm vai to và vóc dáng đầy đặn khiến dân tình không ít lần đem ra ‘cà khịa’. Tuy nhiên, gần đây, cô nàng đã thay đổi phong cách thời trang có phần phá cách hơn cũng như ít để lộ khuyết điểm của bản thân mình.
Hiện tại, sau khi dự án Trường Tương Tư đóng máy, các khán giả tiếp tục hóng đợi những dự án tiếp theo của Dương Tử được chính thức khởi quay, lên sóng.