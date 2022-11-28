Sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục 'tái hợp' trong một dự án mới khiến fan couple phấn khích

Dương Tử - Tiêu Chiến là cặp đôi được các fan couple ‘đẩy thuyền’ nồng nhiệt từ sau lần hợp tác ăn ý, chemistry bùng nổ trong dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng gần đây. Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã có tin vui cho các fan couple là Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ cùng tham gia Hội nghị Tầm nhìn Weibo lần thứ 29. Được biết, đây là lần thứ 3 cặp đôi cùng dắt tay nhau đến tham dự sự kiện này. Ở hai lần trước, Dương Tử và Tiêu Chiến đã khiến dân tình không khỏi phấn khích vì màn tương tác quá ngọt trên sân khấu.

Rộ tin Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ cùng tham gia Hội nghị Tầm nhìn Weibo lần thứ 29 - Ảnh: Internet

Trước đó, Dương Tử và Tiêu Chiến đã bị dân tình tinh mắt soi ra bằng chứng hẹn hò. Theo đó, trong bức ảnh được phòng làm việc của Dương Tử đăng tải cách đây không lâu, dân mạng soi được một bàn tay đang cầm điện thoại chụp ảnh. Có người đã đem so sánh bàn tay này với ảnh chụp của Tiêu Chiến và phát hiện 2 bàn tay giống nhau “như khuôn”.