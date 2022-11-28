Sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, Dương Tử và Tiêu Chiến tiếp tục 'tái hợp' trong một dự án mới khiến fan couple phấn khích

mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã có tin vui cho các fan couple là Dương Tử và Tiêu Chiến sắp tới đây chuẩn bị 'tái hợp' khiến dân tình phấn khích.
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Dương Tử - Tiêu Chiến là cặp đôi được các fan couple ‘đẩy thuyền’ nồng nhiệt từ sau lần hợp tác ăn ý, chemistry bùng nổ trong dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn lên sóng gần đây. Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã có tin vui cho các fan couple là Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ cùng tham gia Hội nghị Tầm nhìn Weibo lần thứ 29. Được biết, đây là lần thứ 3 cặp đôi cùng dắt tay nhau đến tham dự sự kiện này. Ở hai lần trước, Dương Tử và Tiêu Chiến đã khiến dân tình không khỏi phấn khích vì màn tương tác quá ngọt trên sân khấu.
Trước đó, Dương Tử và Tiêu Chiến đã bị dân tình tinh mắt soi ra bằng chứng hẹn hò. Theo đó, trong bức ảnh được phòng làm việc của Dương Tử đăng tải cách đây không lâu, dân mạng soi được một bàn tay đang cầm điện thoại chụp ảnh. Có người đã đem so sánh bàn tay này với ảnh chụp của Tiêu Chiến và phát hiện 2 bàn tay giống nhau “như khuôn”.
Ngay lập tức, thông tin Tiêu Chiến – Dương Tử đang hẹn hò đã được lan truyền khắp MXH. Tuy nhiên, các fan của hai ngôi sao lại một mực phủ nhận chuyện thần tượng yêu đương. Người hâm mộ của Tiêu Chiến tiết lộ rằng bức ảnh của anh chàng đã được chụp từ rất lâu về trước, trong khi đó ảnh của Dương Tử mới chụp gần đây, bối cảnh trong hai căn phòng cũng không giống nhau. Vì vậy fan của Tiêu Chiến khẳng định bàn tay trong ảnh của Dương Tử không phải là Tiêu Chiến.
Hiện tại, thông tin Dương Tử và Tiêu Chiến cùng tham gia Hội nghị Tầm nhìn Weibo lần thứ 29 vẫn chưa nhận được sự xác nhận của phía các diễn viên. Các fan couple tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức được công bố.