Bạch Lộc được xem là đối thủ ngang tầm với Dương Tử chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu đã đủ khả năng?

Sao quốc tế 17/11/2022 11:49

Một trang mạng xã hội cho rằng nếu để so kè ở mức ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau thì phải gọi hai cái tên Bạch Lộc – Dương Tử, chứ không phải với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử - Bạch Lộc là ba cái tên đại diện cho dàn tiểu hoa lứa 90. Chính vì có độ tuổi gần bằng nhau cũng như là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim ảnh gần đây nên họ thường được đem ra so sánh.

Bạch Lộc được xem là đối thủ ngang tầm với Dương Tử chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu đã đủ khả năng? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử - Bạch Lộc là ba cái tên đại diện cho dàn tiểu hoa lứa 90 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một trang mạng xã hội cho rằng nếu để so kè ở mức ‘kỳ phùng địch thủ’ của nhau thì phải gọi hai cái tên Bạch Lộc – Dương Tử, chứ không phải với Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, thời gian gần đây, cả hai mỹ nhân này thường xuyên tham gia các dự án cổ trang, điển hình là vừa đóng máy hai bộ phim Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc) và Trường Tương Tư (Dương Tử).

Bạch Lộc được xem là đối thủ ngang tầm với Dương Tử chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu đã đủ khả năng? - Ảnh 2
Trường Tương Tư của Dương Tử và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc thường được đem ra so sánh - Ảnh: Internet

Bạch Lộc mặc dù nổi lên nhanh trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt từ sau Châu Sinh Như Cố nhưng về danh tiếng thì vẫn kém Dương Tử một bậc. Tuy nhiên, với tạo hình ở hai dự án này, cả hai khá ngang tài ngang sức. Người thì cho rằng Dương Tử nhìn xinh xắn, trẻ trung, thanh thoát hơn, người lại cảm thấy tạo hình Khương Tuyết Ninh của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng cũng không hề kém cạnh, xét tổng thể rất chỉn chu và lộng lẫy.

Không những thế, Dương Tử và Bạch Lộc cũng là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các hot search mạng xã hội xứ Trung. Về mảng này, rõ ràng Địch lệ Nhiệt Ba có phần kém cạnh hơn một chút. Tuy về lưu lượng không bằng mỹ nhân Tân Cương nhưng Bạch Lộc lại có nhiều lợi thế về diễn xuất và khả năng đóng đa dạng vai.

Bạch Lộc được xem là đối thủ ngang tầm với Dương Tử chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu đã đủ khả năng? - Ảnh 3
Bạch Lộc chưa đủ khả năng để trở thành 'kỳ phùng địch thủ' của Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, xét về khả năng gánh phim thì Bạch Lộc chưa đủ sức là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Dương Tử. Trước đây, từng có ‘người trong giới’ nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử được công nhận là hai mỹ nhân có khả năng gánh phim cao nhất. Bởi vì bất kể phim nào dù có nhiều sạn hay không nếu có ‘name’ của hai mỹ nhân này sẽ chiếm được nhiệt độ xem khá cao. Còn Bạch Lộc là mỹ nhân bị chê yếu kém trong khoản này do đang trên đà phát triển, ngoài Châu Sinh Như Cố thì những phim gần đây của cô nàng không được nhiều người biết đến. Chính vì thế, Bạch Lộc chưa đủ khả năng để được xem là kỳ phùng địch thủ của Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba.

 

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Từ khóa:   Bạch Lộc Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz

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