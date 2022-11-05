Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ?

Sao quốc tế 05/11/2022 11:25

Một trang mạng xứ Trung cho biết Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính trong Dã Man Sinh Trưởng vì một lý do không ngờ.

Bộ phim Dã Man Sinh Trưởng sắp lên sóng tới đây của Triệu Lệ Dĩnh được công chúng quan tâm nồng nhiệt. Vượt qua nhiều sao nữ khác, nàng tiểu hoa được chọn cho dự án lần này và cũng có thể xem đây là một trong những bộ phim đánh dấu bước chuyển hình của nàng tiểu hoa nếu thành công vì tạo hình nhân vật ấn tượng và nội dung kịch bản hấp dẫn.

Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ? - Ảnh 1
Dã Man Sinh Trưởng sắp lên sóng tới đây của Triệu Lệ Dĩnh được công chúng quan tâm nồng nhiệt - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xứ Trung lan truyền thông tin Dương Tử cũng từng đi casting nữ chính cho bộ phim Dã Man Sinh Trưởng. Vì mỹ nhân sợ phải thay đổi ngoại hình nên vai chính thuộc về đàn chị.

Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ? - Ảnh 2
Dương Tử từng mất vai nữ chính trong phim Dã Man Sinh Trưởng vì sợ phải thay đổi ngoại hình - Ảnh: Internet

Theo nguyên tác, nữ chính của Dã Man Sinh Trưởng được mô tả có dáng người hơi đầy đặn nên Triệu Lệ Dĩnh đã tăng cân để nhập vai. Tuy nhiên, không ít khán giả đã tranh cãi về vấn đề này. Theo đó, nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là một ngôi sao hàng đầu mà không ý thức trong việc giữ dáng. Việc tăng cân khi đóng phim được xem là hành động không tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, số khác nhận định rằng Triệu Lệ Dĩnh dù gương mặt đầy đặn hơn nhưng diễn xuất của cô mới là yếu tố quan trọng giúp tên tuổi người đẹp sống trong lòng khán giả.

Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh từng bị công chúng công kích vì tăng cân - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phản hồi, cô xác nhận thật sự bản thân cố tình tăng cân để hợp với vai diễn. Không có chuyện, người đẹp không tôn trọng khán giả hay vai diễn mới của mình.

Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh từng lên tiếng đính chính tăng cân vì phù hợp vai diễn trong phim - Ảnh: Internet

Dã Man Sinh Trưởng thuộc chủ đề khởi nghiệp, chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại. Nội dung kể về Hứa Ban Hạ (Triệu Lệ Dĩnh), một người thu mua gang thép. Từ một cô gái bình thường, cô dần dần trở thành một nữ doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới thương nghiệp.

Dương Tử từng tuột mất vai nữ chính Dã Man Sinh Trưởng vào tay Triệu Lệ Dĩnh vì một lý do không ngờ? - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bán Hạ trong Dã Man Sinh Trường - Ảnh: Internet

Bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm nay, chính vì thế các khán giả không ngừng mong chờ phim ra mắt để xem diễn xuất trong dạng vai mới của Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Dã Man Sinh Trưởng sao hoa ngữ cbiz

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