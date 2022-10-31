Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ bị gắn chặt tuyên truyền với Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh bị đẩy vào thế khó?

Một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin việc sản xuất mời Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành là có ý đồ vì phim này sẽ bị buộc chặt tuyên truyền với Sở Kiều Truyện.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ. Gần đây, dự án Dữ Phượng Hành của mỹ nhân được công chúng quan tâm. Được biết, dự án đánh dấu màn hợp tác sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Đây được ví là bom tấn cổ trang đánh dấu sự trở lại chính thức của nàng tiểu hoa sau thời gian tập trung chuyển hình. Dữ Phượng Hành đánh dấu màn hợp tác sau 5 năm Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin việc sản xuất mời Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành là có ý đồ. Cũng theo bài viết của người đó, một khi Dữ Phượng Hành lên sóng đã định sẽ buộc chặt tuyên truyền với Sở Kiều Truyện.

Được biết, phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã quyết định đưa thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Việc này không chỉ nhằm giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về cái kết bỏ ngõ của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt – Tinh Nhi trong Sở Kiều Truyện mà còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim nên rất có thể tin đồn trên có khả năng là sự thật. Phía nhà sản xuất Dữ Phượng Hành đã quyết định đưa thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân để thỏa mãn sự mong đợi về cái kết bỏ ngõ của Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet Thông tin trên gây làn sóng dư luận, các fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng điều này gây nhiều bất lợi cho mỹ nhân vì cản trở kế hoạch chuyển hình ở thời điểm hiện tại. Được biết, khi Sở Kiều truyện khởi động phần 2, đoàn phim đã từng 5 lần đến gặp Triệu Lệ Dĩnh nhưng cô đều từ chối đóng Sở Kiều truyện 2 vì đang có kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng. Mặc dù bị từ chối, nhưng đoàn phim vẫn kiên trì đến cùng. Cứ một thời gian, đoàn phim lại đến hỏi Triệu Lệ Dĩnh xem có thể sắp xếp được lịch trình hay không.

Việc gắn chặt tuyên truyền Dữ Phượng Hành và Sở Kiều Truyện gây nhiều bất lợi cho mỹ nhân vì cản trở kế hoạch chuyển hình ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Một số khán giả khác thì cho rằng tin đồn trên không đúng sự thật vì Lâm Canh Tân từng tiết lộ chính Triệu Lệ Dĩnh mới là người đề cử mình cho vai diễn trong Dữ Phượng Hành chứ không phải nhà sản xuất như tin đồn lan truyền. Điều này cho thấy nàng tiểu hoa rất coi trọng Lâm Canh Tân, muốn cùng anh hợp tác vì mức độ ăn ý chứ không phải với mục đích "buộc chặt" với Sở Kiều Truyện. Lâm Canh Tân từng tiết lộ chính Triệu Lệ Dĩnh mới là người đề cử mình cho vai diễn trong Dữ Phượng Hành chứ không phải nhà sản xuất như tin đồn lan truyền - Ảnh: Internet Được biết, Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu. Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang trong những cảnh quay cuối cùng. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo từ bộ phim cũng như từ các diễn viên chính.

Hóa ra Triệu Lệ Dĩnh là 'vật cản' chính khiến Phùng Thiệu Phong khó lòng 'tái hôn'? Cư dân mạng xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang theo đuổi một cô gái có gia thế nhưng việc anh từng kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh khiến nhà gái không hài lòng.

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