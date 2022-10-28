Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai?

Sao quốc tế 28/10/2022 19:51

Mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hậu trường mới nhất của bộ phim Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh có tạo hình dịu dàng trong trang phục màu tím nhưng hành động của cô nàng lại là thứ khiến dân tình một phen cười xỉu.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những gương mặt có giá trị thương mại trong làng phim ảnh xứ Trung. Chính vì thế, bộ phim Dữ Phượng Hành của nàng tiểu hoa dù đang trong quá trình quay nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả với những ảnh hậu trường phim mới nhất.

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hậu trường mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Trong ảnh, mỹ nhân có tạo hình dịu dàng trong bộ trang phục màu tím nền nã khoe trọn vòng eo con kiến. Không những thế, mái tóc dài buông xã tự nhiên kết hợp với bộ trang phục trông nàng tiểu hoa tựa như nàng tiên giáng trần.

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 2

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh có tạo hình dịu dàng trong bộ trang phục tím nhưng hành động thì ngược lại - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không ít dân tình cho rằng hành động củ Triệu Lệ Dĩnh ‘không ăn nhập’ gì với tạo hình. Trong ảnh có thể thấy, cô nàng đang giơ tay định ném một cái gì đó cùng với vẻ mặt tinh nghịch khiến khán giả không khỏi 'cười xỉu' và cho rằng cô nàng chắc hẳn đang sắp đi phá làng phá xóm. Thậm chí, còn có một netizen ghép ảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng với phân đoạn nhân vật của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết bị chìm dưới nước cùng với lời SOS ‘Bích Ly (nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh) mau đến giải cứu Nguyệt Tôn (nhân vật của Vương Hạc Đệ)’.

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 4
Dân tình kêu gọi Bích Ly (Triệu Lệ Dĩnh) đến giải cứu Nguyệt Tôn (Vương Hạc Đệ) - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, không ít khán giả đã vô cùng phấn khích trước tạo hình chiến đấu cực ngầu của Triệu Lệ Dĩnh. Nàng tiểu hoa diện trang phục đỏ kết hợp với kiểu tóc đen nhánh khoe trọn nét vương giả của nhân vật. Dù trên mặt và tay có nhiều vết thương nhưng vẫn không che được thần thái ngút ngàn của mỹ nhân.

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 5

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 6
Tạo hình chiến đấu cực ngầu của Triệu Lệ Dĩnh trước đó - Ảnh: Internet

Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân) – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành: Tạo hình nền nã của Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục màu tím nhưng hành động của mỹ nhân lại có gì đó sai sai? - Ảnh 7
Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục đón chờ những thông tin cũng như những hình ảnh tiếp theo từ bộ phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

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