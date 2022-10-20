Phát ngôn liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính lại ‘gây bão’ vì cũng từng nói điều tương tự với Dương Mịch?

Cư dân mạng lại được một phen phẫn nộ trước những lời nói đầy "thảo mai" của nhà sản xuất Vu Chính khi nhắc đến hai ngôi sao nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch.

Nhắc tới những nhân vật thường xuyên có hành động, phát ngôn gây thị phi nhất làng giải trí Hoa Ngữ, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua ‘biên kịch vàng’ Vu Chính. Vị biên kịch này được biết đến là quản lý một tay đào tạo hàng loạt những ngôi sao tên tuổi của làng giải trí xứ Trung như Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải,… Vu Chính là nhân vật thường xuyên có hành động, phát ngôn gây thị phi nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng lại được một phen phẫn nộ trước những lời nói đầy "thảo mai" của nhà sản xuất Vu Chính khi nhắc đến ngôi sao nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh. Được biết, khi có khán giả hỏi Vu Chính rằng: "Nghe nói anh cùng Triệu Lệ Dĩnh có quan hệ không được tốt, là thật hay sao?". Ngay lập tức, vị biên kịch đáp trả lại rằng: "Nói nhăng nói cuội, trong số diễn viên cô ấy là người tôi yêu thích nhất".

Vu Chính cho rằng Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên mình yêu thích nhất - Ảnh: Internet Lời đáp trả của Vu Chính nhanh chóng nhận về hàng tấn ‘gạch đá’ của cộng đồng mạng. Được biết, trước đó bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch, Hứa Khải đóng chính đang chuẩn bị lên sóng. Rất nhiều đồng nghiệp trong giới của hai diễn viên đã cùng share bài PR bộ phim giúp hai người trừ Vu Chính. Như đã nói ở trên, Dương Mịch và Hứa Khải lại là ‘gà cưng’ của vị biên kịch vàng, đáng lý ra anh phải là một trong những người đầu tiên chia sẻ phim. Vu Chính được nhắc nhở mới pr phim của hai gà cưng - Ảnh: Internet Khi dân mạng đã bày tỏ thắc mắc với Vu Chính, rằng sao anh không giúp Hứa Khải quảng bá bộ phim sắp lên sóng. Ngay lập tức, Vu Chính đã ngay lập tức đăng bài PR giúp Hứa Khải và Dương Mịch: "Phim truyền hình của hai đỉnh lưu ngày mốt lên sóng, nam nữ chính được tôi yêu quý nhất phải lên sóng thật long trọng đó nhé".

Vu Chính cho rằng Dương Mịch là nữ chính mình yêu thích nhất - Ảnh: Internet Chính vì 2 lời phát ngôn của Vu Chính lúc thì cho rằng ‘Dương Mịch là nữ chính tôi yêu thích nhất’, sau đó lại đổi lại ‘Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên tôi yêu thích nhất’ đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ vì trái tim có nhiều ngăn. Một số khán giả còn yêu cầu Vu Chính buông tha cho hai ‘chị đẹp’ cùa mình vì cứ cố tình mượn tên tuổi của 2 nàng tiểu hoa để tạo sóng gió lôi kéo dư luận. Nhiều khán giả còn yêu cầu Vu Chính buông tha cho hai ‘chị đẹp’ cùa mình vì cứ cố tình mượn tên tuổi của 2 nàng tiểu hoa để tạo sóng gió lôi kéo dư luận - Ảnh: Internet Hiện tại, phát ngôn của Vu Chính về Triệu Lệ Dĩnh lẫn Dương Mịch vẫn đang gây bão cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Không phải 'Sở Kiều', nhân vật này của Triệu Lệ Dĩnh mới là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất của phim Hoa Ngữ? Một blogger đã có bài viết trên mạng xã hội xứ Trung nêu nhận định rằng có một nhân vật do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được cho là nhân vật ăn trọn mọi đau khổ nhất trong số các nhân vật của các phim Hoa Ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-ngon-lien-quan-toi-trieu-le-dinh-vu-chinh-lai-gay-bao-vi-cung-tung-noi-dieu-tuong-tu-voi-duong-mich-515833.html