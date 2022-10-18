Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lén gặp riêng khi quay chung phim trường, dân tình nghi vấn sắp 'nối lại tình xưa'?

Trang báo Hồng Kông đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể đã tái hợp vì thường xuyên gặp riêng ở phim trường Hoành Điếm.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là hai cái tên được nhắc đến trong những ngày gần đây với từ khóa ‘tái hợp’ sau hơn 1 năm ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường xuyên được đồn đoán tái hợp sau khi ly hôn - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trang báo Hồng Kông đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể đã tái hợp vì thường xuyên gặp riêng ở phim trường Hoành Điếm. Được biết, cả hai đang quay phim ở cùng một nơi, Triệu Lệ Dĩnh đang quay Dữ Phượng Hành ở Hoành Điếm, Phùng Thiệu Phong cũng đang quay Chước Chước Phong Lưu ở Hoành Điếm. Tuy nhiên điều đáng nói là có tin đồn rằng họ thường xuyên bí mật gặp nhau ở nơi riêng tư, đôi khi còn dẫn theo con trai, khiến cư dân mạng suy đoán có thể hai người đang muốn ‘nối lại tình xưa’.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng đang ở phim trường Hoành Điếm quay 2 dự án khác nhau và được đồn đoán thường xuyên gặp riêng ở phim trường - Ảnh: Internet Không những thế, gần đây, trên mạng đưa ra danh sách phim mới của Chính Ngọ, trong đó dự án Lấy Danh Nghĩa Người Con sở hữu dàn cast chính gây chú ý với hai cái tên Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, phía Chính Ngọ đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn, phủ nhận việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đóng chung phim mới. Trước đó, cả hai được đồn sẽ hợp tác trong phim mới của Chính Ngọ nhưng đã bị bác bỏ - Ảnh: Internet Tin đồn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng bị một cư dân mạng bác bỏ với một bằng chứng vô cùng hợp lý. Mới đây nhất là sinh nhật tuổi 35 của Triệu Lệ Dĩnh, trong khi fan hâm mộ của người đẹp đã chi triệu đô để làm clip mừng sinh nhật phát trên màn hình lớn tại quảng trường ở nhiều thành phố, còn Phùng Thiệu Phong lại im hơi lặng tiếng, không có động thái gì cho ngày sinh nhật của ‘vợ cũ’.

Fan chi tiền khủng làm clip chiếu màn hình led mừng sinh nhật Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có cơ hội hợp tác trong Tây Du Ký 3: Nữ nhi quốc hồi 2017 rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Cặp đôi cũng có màn kết hợp ngọt ngào trong Minh Lan truyện. Năm 2018, họ thông báo tin kết hôn và đón con trai chung vào tháng 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, đến tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng nên duyên qua Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet Sau khi "đường ai nấy đi", cả Triệu Lệ Dĩnh lẫn chồng cũ đều tất bật với công việc, con trai chung của họ chủ yếu do bà nội chăm sóc. Mỗi khi không vướng bận lịch trình, nữ diễn viên thăm con, đưa bé đi chơi. Vì muốn quý tử cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc, duy trì việc gặp gỡ.

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