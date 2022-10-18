Dữ Phượng Hành: Tạo hình chiến đấu te tua nhưng vẫn đẹp và ngầu của Triệu Lệ Dĩnh, xứng đáng là sao nữ duy nhất có tổng lượt xem tích lũy của các phim cán mốc khủng

Loạt khoảnh ở hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, điều khiến dân tình đều không khỏi thích thú trước tạo hình chiến đấu vô cùng mãn nhãn của mỹ nhân họ Triệu.

Dự án Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hiện đang là bộ phim được khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp sau 5 năm Sở Kiều Truyện của cặp đôi này. Dù bộ phim vẫn còn đang quay nhưng những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được công chúng nồng nhiệt quan tâm. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp trong Dữ Phượng Hành sau 5 năm Sở Kiều Truyện - Ảnh: Internet Mới đây, loạt khoảnh ở hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, điều khiến dân tình đều không khỏi thích thú trước tạo hình chiến đấu vô cùng mãn nhãn của mỹ nhân họ Triệu. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh diện lên mình trang phục cổ trang màu đỏ rực kết hợp cùng mái tóc đen nhánh, khoe trọn nhan sắc cực phẩm chuẩn nét vương giả. Theo hình ảnh hậu trường, các fan nguyên tác đoán rằng trang phục Triệu Lệ Dĩnh đang diện cùng với hóa trang những vết thương trên mặt và tay có khả năng cao là tạo hình lúc đang ra chiến trường của nhân vật Thẩm Ly. Nhiều netizen cho rằng dù trông mỹ nhân có vẻ te tua, tơi tả nhưng thần thái vẫn ngầu và đẹp ngút ngàn.

Dân tình đều không khỏi thích thú trước tạo hình chiến đấu vô cùng mãn nhãn của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Dữ Phượng Hành là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim có nội dung xoay quanh mối nhân duyên giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly và Hành Chỉ Thần quân – vị Thần quân thượng cổ duy nhất còn tồn tại trong tam giới.

Dữ Phượng Hành được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Được biết, thời điểm ở phim trường Dữ Phượng Hành cũng là sinh nhật tuổi 35 của Triệu Lệ Dĩnh. Khán giả xứ Trung đã gửi đến cô nàng vô số những lời chúc mừng, đồng thời điểm lại những tác phẩm đình đám cô từng tham gia đóng chính. Thậm chí, fan của mỹ nhân cũng mạnh tay chi triệu đô lên kế hoạch mua quảng cáo trên các màn hình LED video về Triệu Lệ Dĩnh trong một tháng ở Chiết Giang, nơi mà mỹ nhân đang quay phim Dữ Phượng Hành và chiếu ở các thành phố lớn khác. Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên nữ duy nhất có tổng lượt xem tích lũy cho các phim cán mốc khủng 200 tỷ tính tới thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Tính đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên nữ duy nhất có tổng lượt xem tích lũy cho các phim cán mốc khủng 200 tỷ. Mỹ nhân cũng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng, là một trong những diễn viên hiếm hoi sở hữu 6 bộ phim ra mắt trong 6 năm năm có độ hot được CCTV lẫn công chúng công nhận, bao gồm Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện. Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh mới nhất của bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính.

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