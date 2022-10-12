Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu

Sao quốc tế 12/10/2022 19:52

Trong các bộ phim cổ trang Hoa ngữ, các mỹ nhân thường chọn trang phục màu hồng để tôn lên nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, thuần khiết của mình.

Dương Mịch – Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dương Mịch là gương mặt nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay, sở hữu nhiều tác phẩm cổ trang đình đám với những tạo hình gây ấn tượng mạnh với khán giả. Dương Mịch có nhiều lần mặc trang phục màu hồng trên màn ảnh nhưng tạo hình được đánh giá đẹp nhất, mãn nhãn nhất phải kể đến Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Trong bộ phim này, Dương Mịch vào vai Phong Tình Tuyết, đặc biệt trang phục màu hồng giúp tôn lên được vẻ xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu của nhân vật.

Được biết, Cổ Kiếm Kỳ Đàm là bộ phim cổ trang huyền huyễn lên sóng lần đầu tiên vào năm 2014. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Trịnh Sảng, Mã Thiên Vũ, Trần Vỹ Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba…

Ở thời điểm lên sóng, Cổ Kiếm Kỳ Đàm đã gặt hái được những thành tích cực kỳ đáng nể. Bộ phim này có rating trung bình rất cao là 1.314%. Không những vậy, phim cũng cán mốc 10 tỷ lượt xem và luôn có tỉ lệ người xem dẫn đầu trong 2 tháng phát sóng. Tuy nhiên, hiện tại, bộ phim đã bị gỡ khỏi nền tảng sau drama bê bối của Trịnh Sảng.

Triệu Lệ Dĩnh – Sở Kiều Truyện

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Không hề kém cạnh ‘đối thủ’ Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa Ngữ và được truyền thông và khán giả săn đón. Với kỹ năng diễn xuất và vẻ ngoài ưa nhìn, mỹ nhân đã sở hữu trong tay nhiều tác phẩm cổ trang làm mưa làm gió trên làng phim xứ Trung.

Đặc biệt, trang phục màu hồng đẹp nhất của Triệu Lệ Dĩnh vẫn là ở tác phẩm truyền hình Sở Kiều Truyện đóng chính cùng Lâm Canh Tân. Bộ quần áo có màu sắc nhã nhặn, kết hợp với kiểu tóc đơn giản làm bật lên một Sở Kiều nhẹ nhàng, uyển chuyển như bước ra từ tranh vẽ.

Được biết, sau 5 năm Sở Kiều Truyện lên sóng, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành hiện đang quay. Một nguồn tin khác cũng cho biết Sở Kiều Truyện đang lên kế hoạch sản xuất phần 2 và rất có khả năng Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục tái hợp lần 3 với Lâm Canh Tân trong dự án này.

Lâm Tâm Như - Tân Bao Thanh Thiên Chi Mai Hoa Đạo

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu - Ảnh 3
Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

Ngoài vai diễn Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách của Lâm Tâm Như được đánh giá có tạo hình đẹp nhất thì còn có một tạo hình khác cũng đẹp không kém. Phải kể đến đó là tạo hình trong vai diễn quận chúa Phi Phượng ở bộ phim Tân Bao Thanh Thiên Chi Mai Hoa Đạo.

Tuy không có nhiều đất diễn nhưng hình ảnh tiểu quận chúa trong sáng, dễ thương với má lúm đồng tiền đã chiếm được nhiều tình cảm của người. Khi diện lên bộ trang phục màu hồng, Lâm Tâm Như mang đến một thiếu nữ thanh thuần, trong trẻo, dễ thương nhưng không kém phần hoạt bát, thông minh.

Cúc Tịnh Y – Cửu Châu Thiên Không Thành

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trong trang phục cổ trang màu hồng: Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại đối đầu - Ảnh 4
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Cúc Tịnh Y được mệnh danh là “mỹ nhân 4000 năm có một” đủ thấy nhan sắc của cô nàng xinh đẹp biết bao nhiêu. Tuy nhiên, những tạo hình của nữ diễn viên trong các bộ phim thường khá giống nhau và diêm dúa với nhiều phụ kiện cài đầu. Ít ai biết được rằng, trước đây, Cúc Tịnh Y cũng có tạo hình đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn làm bật lên được nhan sắc xinh đẹp.

Trong Cửu Châu Thiên Không Thành, Cúc Tịnh Y đảm nhận nhân vật Tuyết Phi Sương – đệ nhất mỹ nhân Vũ tộc. Đặc biệt với bộ quần áo màu hồng kết hợp cùng mái tóc dài thắt bím, khi nàng mỹ nhân múa làm bừng sáng cả khung hình.

 

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Mạng giải trí xứ Trung đã bất ngờ thông báo bộ phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/10 tới đây. Đồng thời sẽ được lên sóng đồng thời trên đài truyền hình CCTV8 và nền tảng trực tuyến IQIYI.

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