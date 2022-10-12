Phim của Dương Mịch vừa hoãn lịch chiếu, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố ngày lên sóng khiến netizen vượt qua 'cơn hụt hẫng'?

Mạng giải trí xứ Trung đã bất ngờ thông báo bộ phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/10 tới đây. Đồng thời sẽ được lên sóng đồng thời trên đài truyền hình CCTV8 và nền tảng trực tuyến IQIYI.
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Trong ngày qua, dân tình không khỏi hoang mang trước thông tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải vừa ‘chốt’ lịch lên sóng đã hoãn lại lịch chiếu vì lý do chưa xác định. Thế nhưng, mới đây, dân tình lại được xoa dịu bởi một dự án khác được công bố lịch chiếu đó là Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh.
Theo nguồn tin từ mạng giải trí xứ Trung đã bất ngờ thông báo bộ phim Dã Man Sinh Trưởng do Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào đóng chính sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/10 tới đây. Đồng thời sẽ được lên sóng đồng thời trên đài truyền hình CCTV8 và nền tảng trực tuyến IQIYI.
Được biết, sau thời gian 1 năm đóng máy thì cuối cùng bộ phim cũng có lịch lên sóng sau thời gian chờ mong của khán giả. Được biết, theo nhiều dự đoán trước đó bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng vào cuối tháng 10 và đối đầu với phim của Dương Mịch. Tuy nhiên, việc hoãn lịch chiếu phim của Dương Mịch khiến nhiều fan của Triệu Lệ Dĩnh mừng rỡ vì phim của mỹ nhân họ Triệu sẽ ‘độc mã’ không có ‘đối thủ’ nặng ký trong cuộc chiến phim lên sóng tháng 10 năm nay.
Dã Man Sinh Trưởng là bộ phim "đại nữ chủ" có sự tham gia diễn xuất chính của Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào, Lưu Uy,... và một số gương mặt diễn viên quen thuộc khác. Bộ phim được cải biên dựa trên tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nạ. Nội dung lấy bối cảnh vào thập niên 90, nữ chính Hứa Bán Hạ (Triệu Lệ Dĩnh) tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp dựa vào tính cách, kinh nghiệm từng trải và con mắt tinh tường của mình. Lăn lộn trong ngành công nghiệp thép đầy khắt nghiệt, cô gái ấy đã tạo nên một vùng trời riêng và sau cùng đi đến thành công rực rỡ.
Hiện tại, các khán giả mong chờ đến ngày lên sóng của bộ phim Dã Man Sinh Trưởng và hy vọng bộ phim sẽ được phát đúng ngày suôn sẻ và không có điều gì bất trắc.