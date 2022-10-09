Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích?

Dân tình xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang muốn 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh sau hơn một năm ly hôn. Phùng Thiệu Phong thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con. Thậm chí, anh còn gửi rất nhiều quà tặng để bày tỏ tấm lòng.

Hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là câu chuyện tốn không ít giấy mực của truyền thông. Cặp đôi từng có thời gian hợp tác 2 bộ phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện. Nhờ những màn kết hợp ngọt ngào trên phim ảnh mà họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi thông báo tin kết hôn vào năm 2018 và đón con trai chung vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, vào năm 2021, bộ đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng nên duyên nhờ dự án Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet Những ngày gần đây, xuất hiện thông tin Phùng Thiệu Phong đang muốn 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh sau hơn một năm ly hôn. Cụ thể, có blogger đăng bài cho biết kể từ sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, trạng thái của Phùng Thiệu Phong luôn không được tốt. Không chỉ ngoại hình xuống sắc mà tài nguyên phim ảnh của nam diễn viên cũng đi xuống thấy rõ. Không những thế, Phùng Thiệu Phong thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con. Thậm chí, anh còn gửi rất nhiều quà tặng để bày tỏ tấm lòng.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong muốn 'nối lại tình xưa với Triệu Lệ Dĩnh, thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con - Ảnh: Internet Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi của dân mạng. Theo đó, có người lên tiếng chỉ trích Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để tiếp cận Triệu Lệ Dĩnh. Thế nhưng cũng có người cho rằng tin tức được blogger đưa ra chưa chắc đã là thật. Gia thế và địa vị của Phùng Thiệu Phong không đơn giản vì vậy, có thể nói ngoại hình đi xuống nhưng tài nguyên của nam diễn viên vẫn luôn thuộc hàng top cao. Có người lên tiếng chỉ trích Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để tiếp cận Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Được biết, sau khi "đường ai nấy đi", cả mỹ nhân phim Sở Kiều Truyện lẫn chồng cũ đều tất bật với công việc, con trai chung của họ chủ yếu do bà nội chăm sóc. Mỗi khi không vướng bận lịch trình, nữ diễn viên sẽ đến Thượng Hải thăm con, đưa bé đi chơi. Vì muốn quý tử cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc, duy trì việc gặp gỡ.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngại chạm mặt Phùng Thiệu Phong trong công việc. Có thông tin một nhà sản xuất muốn mời tài tử 44 tuổi và Lý Băng Băng hợp tác đóng phim mới nhưng sau khi nhận thấy kịch bản không phù hợp với mình, minh tinh họ Lý đã rút lui và đề xuất Triệu Lệ Dĩnh thay thế. Cô cũng đưa người đẹp này đến gặp nhà sản xuất và Phùng Thiệu Phong để họ cùng bàn bạc về dự án. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thoải mái khi tái hợp chồng cũ trên màn ảnh. Triệu Lệ Dĩnh khá thoải mái khi chạm mặt chồng cũ trong công việc nhưng khước từ việc 'nối lại tình xưa' - Ảnh: Internet Trước đó, Phùng Thiệu Phong được cho là theo đuổi lại vợ cũ, ngỏ ý “nối lại tình xưa” nhưng bị cô khước từ, cho rằng cả hai hợp làm bạn bè hơn là bạn đời. Dù từ chối hàn gắn, người đẹp mong họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đối phương để cùng chăm sóc tốt cho con trai chung.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh? Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ thông tin tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân sắp được chuyển thể thành phim, nhắm Vương Nhất Bác và Đường Yên cho vị trí nam, nữ chính khiến cộng đồng mạng tranh cãi quyết liệt.

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