Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích?

Sao quốc tế 09/10/2022 19:47

Dân tình xôn xao trước thông tin Phùng Thiệu Phong đang muốn 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh sau hơn một năm ly hôn. Phùng Thiệu Phong thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con. Thậm chí, anh còn gửi rất nhiều quà tặng để bày tỏ tấm lòng.

Hôn nhân của Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong là câu chuyện tốn không ít giấy mực của truyền thông. Cặp đôi từng có thời gian hợp tác 2 bộ phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện. Nhờ những màn kết hợp ngọt ngào trên phim ảnh mà họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi thông báo tin kết hôn vào năm 2018 và đón con trai chung vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai không duy trì được lâu, vào năm 2021, bộ đôi đình đám này thông báo ly hôn thông qua công ty quản lý. Cả hai chia tay trong hòa bình và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với con cái.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng nên duyên nhờ dự án Minh Lan Truyện - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, xuất hiện thông tin Phùng Thiệu Phong đang muốn 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh sau hơn một năm ly hôn. Cụ thể, có blogger đăng bài cho biết kể từ sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, trạng thái của Phùng Thiệu Phong luôn không được tốt. Không chỉ ngoại hình xuống sắc mà tài nguyên phim ảnh của nam diễn viên cũng đi xuống thấy rõ. Không những thế, Phùng Thiệu Phong thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con. Thậm chí, anh còn gửi rất nhiều quà tặng để bày tỏ tấm lòng.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích? - Ảnh 2
Rộ tin Phùng Thiệu Phong muốn 'nối lại tình xưa với Triệu Lệ Dĩnh, thường xuyên liên lạc cho vợ cũ với danh nghĩa là trông con - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi của dân mạng. Theo đó, có người lên tiếng chỉ trích Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để tiếp cận Triệu Lệ Dĩnh. Thế nhưng cũng có người cho rằng tin tức được blogger đưa ra chưa chắc đã là thật. Gia thế và địa vị của Phùng Thiệu Phong không đơn giản vì vậy, có thể nói ngoại hình đi xuống nhưng tài nguyên của nam diễn viên vẫn luôn thuộc hàng top cao.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích? - Ảnh 3
Có người lên tiếng chỉ trích Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để tiếp cận Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi "đường ai nấy đi", cả mỹ nhân phim Sở Kiều Truyện lẫn chồng cũ đều tất bật với công việc, con trai chung của họ chủ yếu do bà nội chăm sóc. Mỗi khi không vướng bận lịch trình, nữ diễn viên sẽ đến Thượng Hải thăm con, đưa bé đi chơi. Vì muốn quý tử cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, cô và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ liên lạc, duy trì việc gặp gỡ.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngại chạm mặt Phùng Thiệu Phong trong công việc. Có thông tin một nhà sản xuất muốn mời tài tử 44 tuổi và Lý Băng Băng hợp tác đóng phim mới nhưng sau khi nhận thấy kịch bản không phù hợp với mình, minh tinh họ Lý đã rút lui và đề xuất Triệu Lệ Dĩnh thay thế. Cô cũng đưa người đẹp này đến gặp nhà sản xuất và Phùng Thiệu Phong để họ cùng bàn bạc về dự án. Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy thoải mái khi tái hợp chồng cũ trên màn ảnh.

Rộ tin Phùng Thiệu Phong lợi dụng con trai để 'nối lại tình xưa' với Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình ào ạt chỉ trích? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh khá thoải mái khi chạm mặt chồng cũ trong công việc nhưng khước từ việc 'nối lại tình xưa' - Ảnh: Internet

Trước đó, Phùng Thiệu Phong được cho là theo đuổi lại vợ cũ, ngỏ ý “nối lại tình xưa” nhưng bị cô khước từ, cho rằng cả hai hợp làm bạn bè hơn là bạn đời. Dù từ chối hàn gắn, người đẹp mong họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đối phương để cùng chăm sóc tốt cho con trai chung.

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung vừa tiết lộ thông tin tác phẩm ngôn tình Phế Hậu Tướng Quân sắp được chuyển thể thành phim, nhắm Vương Nhất Bác và Đường Yên cho vị trí nam, nữ chính khiến cộng đồng mạng tranh cãi quyết liệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Fan phản đối Đường Yên và Vương Nhất Bác kết hợp trong dự án Phế Hậu Tướng Quân vì liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh?

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do?

Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất?

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất?

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng?

Vai diễn của Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' đàn chị Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh thống lĩnh top đầu BXH douyin gây nhiều bất bình, liệu có thực sự xứng đáng?

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 34 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 34 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 34 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI