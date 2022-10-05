Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan?

Sao quốc tế 05/10/2022 19:09

Vu Chính đã có bài viết gây náo loạn mạng xã hội xứ Trung  ám chỉ Vương Hạc Đệ tranh phiên với ‘gà cưng’ Bạch Lộc của mình

Vu Chính được mệnh danh là ‘biên kịch vàng’ của làng giải trí Hoa Ngữ với nhiều bộ phim đình đám như Diên Hi Công Lược, Cung Tỏa Tâm Ngọc,…và cũng là ‘bàn tay vàng’ trong việc đào tạo một dàn ‘gà cưng’ với những cái tên đình đám như Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Bạch Lộc,…

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan? - Ảnh 1
Vu Chính là người có nhiều phát ngôn gây tranh cãi nhất làng giải trí Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vị biên kịch này cũng được công chúng nhắc tới vì thường xuyên có hành động, phát ngôn gây thị phi nhất làng giải trí Hoa Ngữ.

Mới đây, Vu Chính đã có bài viết gây náo loạn mạng xã hội xứ Trung  ám chỉ một nghệ sĩ tranh phiên với ‘gà cưng’ Bạch Lộc của mình. Cụ thể, vị ‘biên kịch vàng’ này viết "Hoan nghênh mọi người đến giới thiệu các siêu sao, tuyến 2 tuyến 3 cũng được. Tại sao hả? Vì siêu sao có thể gánh phim truyền hình, không quan trọng đối tác là ai. Như Cổ Kiếm Kỳ Đàm của Dương Mịch và Thời gian Tươi Đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Còn tuyến 2 tuyến 3 địa vị chưa vững, không gánh được phim, bắt buộc phải tranh phiên áp phiên người khác".

Nhiều netizen nghi ngờ nhân vật mà Vu Chính nhắc đến có thể đang ám chỉ Vương Hạc Đệ. Được biết, trước đó, có thông tin đồn đoán Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác với Bạch Lộc trong dự án phim chuyển thể ‘Chọc Nhầm’. Sau khi tin đồn hợp tác của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được tung ra thì xuất hiện thêm nhiều lùm xùm về việc tranh phiên vị của cả hai.

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan? - Ảnh 2
Vu Chính có bài viết ám chỉ Vương Hạc Đệ vì tranh phiên với 'gà cưng' Bạch Lộc trong bộ phim đồn đoán hợp tác - Ảnh: Internet

Bài viết ‘đá xéo’ của Vu Chính khiến cộng đồng mạng bất bình và ngán ngẩm. Nhiều netizen cho rằng Vu Chính dạo này dễ nổi điên nên cứ hay kiếm chuyện. Số khác cho rằng thím Vu tự đóng nam chính là hợp nhất vì nhiều khi thấy ‘gà cưng’ không nổi bằng Vu Chính. Một bộ phận khác thì cảm thấy bực mình vì hai mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không liên quan cũng bị lôi vào.

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch không làm gì cũng bị Vu Chính lôi vào - Ảnh: Internet

Trước đó, Vu Chính đã gây ra nhiều tranh cãi khi tự xếp hạng "cấp bậc" diễn viên nữ theo tiêu chí của mình. Những cái tên gây bất bình cộng đồng mạng nhất là Bạch Lộc, Lý Thấm và Quan Hiểu Đồng ở nhóm tiểu hoa tuyến 1, chung mâm với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Thực tế, cả Bạch Lộc, Lý Thấm và Quan Hiểu Đồng đúng là có tác phẩm nổi bật nhưng vẫn chưa có bộ phim nào thực sự "bạo", độ nhận diện cũng không quá cao, ngoại trừ Quan Hiểu Đồng - người xuất thân là sao nhí.

Vu Chính 'đá xéo' Vương Hạc Đệ vì tranh phiên vị với Bạch Lộc, netizen bất bình vì Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cũng bị gọi tên dù không liên quan? - Ảnh 4
Vu Chính từng gây tranh cãi vì tự xếp Bạch Lộc, Lý Thấm và Quan Hiểu Đồng ở nhóm tiểu hoa tuyến 1 theo tiêu chí của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, sự việc trên vẫn còn gây nhiều tranh cãi và chỉ trích của cộng đồng mạng dành cho Vu Chính.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Vu Chính sao hoa ngữ cbiz

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