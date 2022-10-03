Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời

Sao quốc tế 03/10/2022 19:12

Sau khi Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan nổi tiếng đã tiếp tục được các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan remake với dàn diễn viên cũng hấp dẫn không kém. Đặc biệt là tạo hình nhân vật Đạo Minh Tự qua các phiên bản cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

Vườn Sao Băng (tên tiếng Trung là Lưu Tinh Hoa Viên) là phim truyền hình Đài Loan phát sóng năm 2001. Bộ phim được chuyển thể từ bộ manga Con Nhà Giàu của tác giả Yoko Kamio, Nhật Bản.

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời - Ảnh 1
Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan - Ảnh: Internet

Phim kể về Sam Thái - cô gái nhà nghèo xinh đẹp, nghĩa khí. Cha mẹ Sam Thái cố gắng dành dụm tiền cho cô vào học trong một ngôi trường danh giá. Ngay ngày đầu tiên đến trường, Sam Thái đã đụng độ với các nam sinh của nhóm F4. Từ đây, cô trở thành kẻ thù "không đội trời chung" với bốn anh chàng này. Phim đưa tên tuổi của Từ Hy Viên, Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm... phủ sóng toàn châu Á.

Sau khi Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan nổi tiếng đã tiếp tục được các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan remake với dàn diễn viên cũng hấp dẫn không kém. Đặc biệt là tạo hình nhân vật Đạo Minh Tự qua các phiên bản cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

Matsunomoto Jun (Nhật Bản, 2005)

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời - Ảnh 2
Matsunomoto JunẢnh: Internet

Sau khi F4 Đài Loan nổi tiếng, 4 năm sau Nhật Bản đã remake lại Vườn Sao Băng và để lại tên gốc manga là Con Nhà Giàu, nhân vật trung tâm của F4 Đạo Minh Tự do Matsunomoto Jun đóng.

So với Đạo Minh Tự bản Đài Loan thì kiểu tóc xoăn nhẹ của Jun lại có khí chất mỹ nam hơn hẳn. Mặc dù, diễn xuất của mỹ nam có nhiều bất đồng so với ‘tượng đài’ Ngô Thừa Húc nhưng đây lại chính là một trong những phiên bản Đạo Minh Tự kinh điển trong bản gốc.

Lee Min Ho (Hàn Quốc, 2009)

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời - Ảnh 3
Lee Min Ho - Ảnh: Internet

Lee Min Ho vốn dĩ đã có vẻ ngoài sang trọng cộng thêm mái tóc xoăn dài càng khiến mỹ nam hợp với nhân vật gốc trong Manga hơn. Nhờ tạo hình này đã giúp Lee Min Ho thành công trở thành Đạo Minh Tự thứ 2, lấy đi trái tim của không biết bao thiếu nữ.

Vườn Sao Băng cũng được chuyển thể từ manga, cho nên tên của nhân vật Đạo Minh Tự cũng được đổi thành cái tên đậm chất Hàn Quốc là Gu Jun Pyo.

Vương Hạc Đệ (Trung Quốc, 2018)

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Vườn Sao Băng bản 2018 có tên Tân Vườn Sao Băng đã giúp dàn diễn viên chính trở nên nổi tiếng, đặc biệt là Vương Hạc Đệ vai Đạo Minh Tự. Được biết, bộ phim là tác phẩm đầu tiên ra mắt của Vương Hạc Đệ. Nam diễn viên vốn dĩ đã có khí chất của “bá tổng”, lại thêm mái tóc kinh điển khiến nhiều netizen thích thú.

Dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất nào nhưng Đạo Minh Tự do Vương Hạc Đệ đóng lại tinh thông ba loại ngôn ngữ, lại cộng thêm vóc dáng cao ráo và ngoại hình đẹp trai nên nhiều netizen cho rằng Vương Hạc Đệ điển trai nhất so với các phiên bản nước khác.

Bright (Thái Lan, 2021)

Nhân vật Đạo Minh Tự của Vườn Sao Băng qua các phiên bản: Vương Hạc Đệ được netizen khen hết lời - Ảnh 5
Bright - Ảnh: Internet

Đạo Minh Tự phiên bản Thái Lan do Bright - nam thần lai ba dòng máu Thái, Mỹ, Trung. Thời điểm phim vừa lên sóng đã trở thành bộ phim truyền hình nổi nhất Thái Lan.

Tuy nhiên nếu so với Đạo Minh Tự của các bản Vườn Sao Băng trước, nhiều netizen cho rằng khí chất “bá tổng” của Bright yếu hơn rất nhiều. Thế nhưng, các khán giả vẫn không thể không dành lời khen cho Bright vì mỹ nam chính là Đạo Minh Tự đáng yêu nhất dù phong cách có chỗ khác so với nguyên tác. Không những vậy, F4 Thái Lan cũng được cộng đồng mạng tán thưởng vì là F4 có độ đẹp trai nhất.

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