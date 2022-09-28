Cụ thể, bộ phim Các quý ông khu Đông Bát của Trương Hàn chấp bút vừa lên sóng đã vấp phải nhiều chỉ trích dư luận vì diễn xuất quá lố và nội dung phim có chứa vô số tình tiết vô duyên và lời thoại mang tính hạ thấp, mỉa mai phụ nữ được thể hiện dưới góc nhìn hạn hẹp, gia trưởng của đàn ông. Bộ phim bị chấm 2,1/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban và đã bị gỡ trên mọi nền tảng.

Vương Hạc Đệ và Trương Hàn là hai cái tên hot trong làng giải trí xứ Trung những ngày qua. Nếu Vương Hạc Đệ được công chúng hết mực khen ngợi sau thành công của Thương Lan Quyết thì Trương Hàn lại bị công chúng tẩy chay quyết liệt.

Tuy nhiên, mới đây, một blogger đã phát hiện điểm giống nhau không ngờ giữa Vương Hạc Đệ và Trương Hàn qua một khoảnh khắc ở hai bộ phim họ từng tham gia. Cụ thể, nhân vật Đông Phương Thanh Thương của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết có kiểu trang điểm mắt khói của nhân vật Tâm Nguyệt Hồ của Trương Hàn trong Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh.

Cùng là kiểu nhân vật phản diện và cùng kiểu trang điểm giống nhau khiến cả hai được cư dân mạng bàn tán không ngừng. Tuy nhiên, phần đông các netizen đều dành lời khen dành cho Vương Hạc Đệ và bật chế độ ‘chê’ dành cho Trương Hàn.

-“Giống mua hàng trên mạng và hàng thực tế”

-“Cũng là mắt khối nhưng mắt của anh Hàn có gì đó sai sai”

-“Mắt của Trương Hàn giống mắt thâm hơn mắt khối”

-“Giải cứu anh Đệ của em”

Được biết, trong bộ phim Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh, Trương Hàn đảm nhận 2 vai cùng lúc: Xích Vũ - vương tử của Thanh Khâu quốc, đứng đầu Chu Tước thất túc và Tâm Nguyệt Hồ - một nhân vật thần bí trong Thanh Long thất túc. Cả hai nhân vật có tính cách đối lập nhau hoàn toàn, Xích Vũ đôi lúc ấm áp, đôi lúc lạnh lùng, nhưng lại là một người trọng tình nghĩa; trong khi đó, Tâm Nguyệt Hồ lại là một người cô độc và tuyệt vọng. Bộ phim từng bị ném đá vì diễn xuất của Trương Hàn quá tệ và tố đạo nhái manga Nhật Bản.

Trong bộ phim Sơn Hải Kinh – Truyền Thuyết Xích Ảnh, Trương Hàn đảm nhận 2 vai cùng lúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảnh khắc giống nhau giữa Vương Hạc Đệ và Trương Hàn vẫn còn gây tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng.