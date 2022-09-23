Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có điểm douban tăng mạnh, mở tín hiệu vui cho các fan couple?

Thương Lan Quyết được đánh giá là một trong những bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đến gần hơn với công chúng.

Thương Lan Quyết được đánh giá là một trong những bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay - Ảnh: Internet

Sau khi chính thức mở điểm với con số ấn tượng điểm 7.7, trong đó phần lớn là đánh giá 4 sao và 5 sao, nhận được phản hồi tích cực cũng như nhiều lời khen từ khán giả. Mới đây, điểm Douban của bộ phim được ghi nhận tiếp tục có xu hướng tăng cao, đạt 7.9 điểm với hơn 500.000 lượt đánh giá sau khi phim chiếu hết tập cuối đối với tài khoản thường trên IQIYI.