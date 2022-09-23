Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có điểm douban tăng mạnh, mở tín hiệu vui cho các fan couple?

Điểm Douban của bộ phim được ghi nhận tiếp tục có xu hướng tăng cao sau khi phim chiếu hết tập cuối đối với tài khoản thường trên IQIYI.
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Thương Lan Quyết được đánh giá là một trong những bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi nam nữ chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đến gần hơn với công chúng.
Sau khi chính thức mở điểm với con số ấn tượng điểm 7.7, trong đó phần lớn là đánh giá 4 sao và 5 sao, nhận được phản hồi tích cực cũng như nhiều lời khen từ khán giả. Mới đây, điểm Douban của bộ phim được ghi nhận tiếp tục có xu hướng tăng cao, đạt 7.9 điểm với hơn 500.000 lượt đánh giá sau khi phim chiếu hết tập cuối đối với tài khoản thường trên IQIYI.
Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ. Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu.
Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.
Chính vì những tín hiệu tích cực từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, bộ phim Thương Lan Quyết được nhiều khán giả mong chờ sẽ tiếp tục có phần mới để được gặp lại màn tái hợp giữa cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.