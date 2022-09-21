Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng'

Sao quốc tế 21/09/2022 19:24

Mạng xã hội xứ Trung vừa rầm rộ chia sẻ lại loạt ảnh Vương Hạc Đệ cùng Châu Dã trong tạo hình thời Trung Hoa Dân Quốc. Được biết, đây là những hình ảnh quảng bá phim đã lâu và phim dự kiến lên sóng trong năm nay khiến khán giả bật chế độ hóng.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, cái tên Vương Hạc Đệ có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chính vì thế những dự án phim có mặt mỹ nam này luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa rầm rộ chia sẻ lại loạt ảnh Vương Hạc Đệ cùng Châu Dã trong tạo hình thời Trung Hoa Dân Quốc. Loạt ảnh với tone màu retro cổ điển cùng với vẻ đẹp cổ điển của cặp đôi khiến nhiều fan hâm mộ không ngừng xuýt xoa.

Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 1
Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 2
Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 3 
Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 4
Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 5
Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 6
Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 7

Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong loạt ảnh hoài cổ để quảng bá phim được dân mạng đào lại - Ảnh: Internet  

Bên cạnh đó nhiều khán giả không ngừng khen ngợi cặp diễn viên rất đẹp đôi. Vương Hạc Đệ có khuôn mặt điển trai, nét nào ra nét đó, còn Châu Dã thì đáng yêu bất chấp. Số khác thì không ngừng thắc mắc không biết bao giờ phim lên sóng để được gặp lại ‘Tôn Thượng’ trong tạo hình Dân Quốc.

Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 8
Khán giả không ngừng khen ngợi tạo hình này của cặp đôi - Ảnh Internet

Được biết, loạt ảnh này đã từng được đăng tải cách đây đã lâu để quảng bá bộ phim Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta, lúc đó Vương Hạc Đệ vẫn chưa nổi tiếng nên không được nhiều người nhớ đến.

Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng' - Ảnh 9
Phim Liên Đại Tây Nam Của Chúng Ta dự kiến lên sóng trong năm nay khiến khán giả mong chờ - Ảnh: Internet

Bộ phim lấy bối cảnh  những năm 1937 đến 1946, vào thời điểm ba trường đại học lớn nhất Trung Quốc tạm thời sát nhập thành Đai học Liên Đại Tây Nam Quốc Gia, những cô cậu sinh viên ưu tú dốc sức giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn của Trung Quốc. Dự kiến phim lên sóng vào năm 2022 khiến nhiều khán giả không ngừng mong đợi.

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