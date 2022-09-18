Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé'

Sao quốc tế 18/09/2022 15:23

Cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Vương Hạc Đệ đã có hành động 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân trong dự án mới khiến fan couple một phen cười xỉu.

Thương Lan Quyết là bộ phim khuynh đảo màn ảnh xứ Trung thời gian qua giúp cho cặp đôi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân nhận được nhiều quan tâm lớn của khán giả. Đặc biệt các fan couple của cặp đôi luôn trông chờ những khoảnh khắc ngọt ngào đậm chemistry của cả hai.

Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé' - Ảnh 1
Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây, tác phẩm tiếp theo của Ngu Thư Hân là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người đã chính thức chào sân khán giả vào ngày 15/9. Được biết, trước giờ lên sóng, Vương Hạc Đệ đã đặc biệt đăng tải bài viết quảng bá bộ phim Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người lên trang Weibo cá nhân của mình với mục đích ủng hộ cho cô nàng "Hoa Lan Nhỏ". Hành động chia sẻ, giúp đỡ bạn bè của Vương Hạc Đệ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả và người hâm mộ.

Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé' - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ chia sẻ phim mới của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra Vương Hạc Đệ đã bấm follow (theo dõi) Trương Bân Bân - bạn diễn của Ngu Thư Hân trong bộ phim mới đang lên sóng. Không những vậy, "Nguyệt Tôn đại nhân" còn xem hết các video của Trương Bân Bân đã đăng tải, kể cả clip trích từ phim mới anh đóng cùng Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé' - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ công khai 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân, netizen cười xỉu 'Nếu anh 'tình địch' cảm thấy không ổn thì phát tín hiệu SOS nhé' - Ảnh 4

Vương Hạc Đệ 'dằn mặt' 'tình mới' của Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet 

Hành động công khai "dằn mặt tình địch" của Vương Hạc Đệ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy vô cùng thích thú trước sự đáng yêu này của anh chàng.

- Haha, dễ thương quá. Giờ ai cũng biết Vương Hạc Đệ vào soi Trương Bân Bân rồi.

- Trương Bân Bân ơi nếu cảm thấy không ổn thì anh hãy ra tín hiệu SOS nhé.

- "Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà", một sự dằn mặt không hề nhẹ ở đây.

- Đề nghị Nguyệt Tôn lập nick ảo rồi hẵng stalk tình địch nhé.

- Lúc soi nick thì vui lắm nhưng anh Vương đâu có ngờ mình lên hẳn hot search.

Hiện tại, dù bộ phim Thương Lan Quyết đã kết thúc từ lâu nhưng các fan couple vẫn luôn mong ngóng sự tái hợp của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao hoa ngữ cbiz

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