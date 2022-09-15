Rộ tin Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong dự án cổ trang chuyển thể Phong Nguyệt Cẩm Nang, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này?

Trên một trang mạng xã hội xứ Trung vừa rộ lên thông tin rằng Dương Tử và Vương Hạc Đệ sẽ đóng chính trong phim cổ trang mới có tên là Phong Nguyệt Cẩm Nang đã gây bão cộng đồng mạng.

Dương Tử và Vương Hạc Đệ là một trong những cái tên gây chú ý công chúng trong thời gian gần đây. Nếu Dương Tử đã quá quen mặt với khán giả với những dự án lớn thì Vương Hạc Đệ là gương mặt mới nổi sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Chính vì sự nổi tiếng của cả hai nên dân tình luôn mong chờ những dự án mới của họ. Dương Tử và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Mới đây, trên một trang mạng xã hội xứ Trung vừa rộ lên thông tin rằng Dương Tử và Vương Hạc Đệ sẽ đóng chính trong phim cổ trang mới có tên là Phong Nguyệt Cẩm Nang được công ty Đường Nhân Ảnh Thị sản xuất. Được biết, công ty này từng sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng phải kể đến như Bộ Bộ Kinh Tâm, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp,…

Phong Nguyệt Cẩm Nang được chuyển thể từ huyền huyễn kinh điển cùng tên của tác giả Thủy Hợp. Nội dung chính kể về La Thư xuất thân phong trần, cô là tuyệt thế giai nhân chốn thanh lâu, cốt cách băng lãnh thông minh và được mọi người xung quanh ca tụng là "Cẩm Nang" (túi gấm cất kho tàng). Sau khi La Thư rời khỏi thanh lâu, cô giả trai vào phủ quan làm nha dịch. Cũng từ đó, La Thư vô tình gặp được huyện lệnh Tư Mộng Lân, hai người cùng bắt tay phá giải những vụ án khó và nảy sinh tình cảm. Phong Nguyệt Cẩm Nang được chuyển thể từ huyền huyễn kinh điển cùng tên của tác giả Thủy Hợp - Ảnh: Internet Sau khi tin đồn trên được đưa ra đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình về nữ chính vì với diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của Dương Tử thì có thể cân được phim. Còn số khác không đồng tình về nam chính Vương Hạc Đệ vì cho rằng anh không hợp với màu phim.

-Hình Tượng nhân vật có vẻ không hợp lắm nhưng diễn xuất Dương Tử thì chắc cân được. -Phim nào chê chứ phim Đường Nhân tôi không chê nha, thời hoàng kim của Đường Nhân thiệt bao nhiêu bộ xem rất thích, kịch bản, cảnh quay, màu phim đều đẹp, làm phim có tâm. -Hi vọng bộ này không làm tôi thất vọng. Tin đồn thì hi vọng nữ chính là Dương Tử, còn nam chính là Vương Hạc Đệ thật sự là cảm thấy diễn xuất chưa ổn, ngoại hình cũng ko hợp cổ trang. Rộ tin Dương Tử sẽ hợp tác với Vương Hạc Đệ trong dự án này - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin Dương Tử và Vương Hạc Đệ kết hợp trong Phong Nguyệt Cẩm Nang chưa có sự xác nhận của sản xuất lẫn các diễn viên.

Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop Việc các mỹ nhân Hoa Ngữ thường xuyên photoshop ảnh dễ khiến người hâm mộ thất vọng khi xem ảnh gốc do truyền thông chụp lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-duong-tu-se-nen-duyen-cung-vuong-hac-de-trong-du-an-co-trang-chuyen-the-phong-nguyet-cam-nang-netizen-dong-loat-che-vi-dieu-nay-503079.html