Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải

Sao quốc tế 11/09/2022 15:04

Giải thưởng Ngỗng Vàng năm 2022 đã công bố danh sách những hạng mục thắng giải. Danh sách phim được bình chọn tính từ đầu mùa hè năm ngoái và công bố vào tháng 9 năm nay. Nhiều cái tên quen thuộc đều xuất hiện, thậm chí còn thắng lớn ở các hạng mục.

Mới đây, giải thưởng Ngỗng Vàng năm 2022 đã công bố danh sách những hạng mục thắng giải. Được biết, Ngỗng Vàng là giải thưởng do ban tổ chức, khán giả và hội viên của Tencent bình chọn dựa vào nội dung và độ hot của phim khi phát sóng. Danh sách phim được bình chọn tính từ đầu mùa hè năm ngoái và công bố vào tháng 9 năm nay. Nhiều cái tên quen thuộc đều xuất hiện, thậm chí còn thắng lớn ở các hạng mục.

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải - Ảnh 1
Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải - Ảnh 2
Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi được bình chọn là phim được khán giả yêu thích nhất, phim được hội viên yêu thích nhất, đạo diễn Lý Hành được chọn là đạo diễn ưu tú của năm. Ngoài ra, "thánh nữ xuyên không" còn có tác phẩm Thả Thí Thiên Hạ cũng lọt top phim được yêu thích.

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải - Ảnh 3
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi đã có màn chứng minh đẳng cấp của mình khi mới quay lại đóng phim cổ trang đã thu về loạt thành tích khủng. Mộng Hoa Lục của ‘thần tiên tỷ tỷ’ thắng đậm tại Ngỗng Vàng năm nay với danh hiệu phim được khán giả yêu thích nhất, phim được hội viên yêu thích nhất, phim có giá trị thương mại lớn nhất năm, Trương Ngụy dành giải biên kịch ưu tú của năm, Vương Dụ Nhân là nhà sản xuất ưu tú của năm, Dương Dương là đạo diễn ưu tú của năm.

Tencent công bố danh sách giải thưởng Ngỗng Vàng 2022, phim Dương Tử không thấy bóng dáng, Triệu Lộ Tư có 2 phim ôm trọn giải - Ảnh 4
Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đạt giải ở nhiều hạng mục như phim được khán giả và hội viên yêu thích nhất, ngôi sao IP của năm,...Bên cạnh đó, danh sách giải thưởng của Tencent bao gồm nhiều cái tên quen thuộc khác như Hộc Châu Phu Nhân của Dương Mịch, Đặc Chiến Vinh Diệu của Dương Dương...

 

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