Những ngày qua, một vài bức hình Triệu Lộ Tư trong bộ đồng phục nữ sinh đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẻ ngoài dễ thương, dù chưa hẳn đã sát nguyên tác nhưng khi nhìn kĩ, nàng tiểu hoa vẫn hợp nhãn netizen.

Sau khi phim Tinh Hán Xán Lạn kết thúc chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư tiếp tục tham gia dự án phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Vì là phim hiện đại, quay ngoại cảnh là chủ yếu nên tạo hình nhân vật của các diễn viên thường xuyên bị rò rỉ trên mạng.

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn lộ không ít khoảnh khắc trông khá giống "chị đại học đường", khi một bên tay cầm cốc nước để uống, vừa đi vừa cài cúc áo, cộng thêm phần tay chân đầy những vết thương phải băng bó, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thú vị.

Từ lúc có thông tin Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thành phim, đã nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình. Tuy nhiên, sau khi nhà sản xuất công bố dàn cast chính thì lại bị netizen và đặc biệt là fan nguyên tác phản đối gay gắt vì cho rằng Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn không phù hợp với tạo hình được xây dựng trong truyện. Cũng bởi lý do đó, mà khi hình ảnh trên phim trường "leak" ra ngoài, vô số người đã tràn vào, đồng thời để lại muôn vàn những lời chê bai dưới phần bình luận.

Nhưng có vẻ như hiện tại, cư dân mạng đã dần nguôi ngoai và bớt khắt khe hơn trước, sau khi đoàn làm phim lắng nghe, ghi nhận góp ý của mọi người. Hy vọng, với tín hiệu tích cực này, Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ ghi hình thuận lợi và đóng máy đúng dự kiến.

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.