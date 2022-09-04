Triệu Lộ Tư và những cảnh khóc cực ấn tượng khiến netizen cũng sụt sùi khóc theo

Triệu Lộ Tư hiện là một trong những tiểu hoa đắt giá nhất nhì màn ảnh Hoa Ngữ của thế hệ mỹ nhân sau 95. Triệu Lộ Tư xinh đẹp, nổi tiếng nhưng cách diễn xuất diễn xuất của cô là điều luôn được nhiều netizen để mắt, đặc biệt ở phần thể hiện qua phân cảnh khóc.
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Lam Sắc Sinh Tử Luyến
Lam Sắc Sinh Tử Luyến là bộ phim điện ảnh được làm lại từ tác phẩm Trái Tim Màu Thu của Hàn Quốc. Sở hữu dàn diễn viên trẻ như Triệu Lộ Tư, Tiêu Duệ, Mạnh Mỹ Kỳ và Hứa Khải, nhưng Lam Sắc Sinh Tử Luyến lại nhận thất bại ê chề bởi nội dung lê thê, diễn xuất yếu kém. Dù vậy, nhiều netizen vẫn đánh giá khá cao cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong phim này. Cô nàng lấy đi nước mắt người xem bởi sự tiều tụy, đau đớn thể hiện trên gương mặt đầy nước mắt.
Yêu em từ dạ dày
Đây là một trong số những bộ phim hiện đại hiếm hoi của Triệu Lộ Tư. Hợp tác cùng nam diễn viên Lâm Vũ Thân, cả hai đã vẽ nên một chuyện tình lãng mạn nhưng cũng không kém phần đáng yêu, hài hước. Nhân vật Cố Thắng Nam của mỹ nhân này trong phim là người hoạt bát, thông minh và không kém phần tinh quái nên cảnh khóc của cô trông cũng rất hài hước và đáng yêu.
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt
Vẫn là hình tượng nhân vật nữ chính dễ thương, lém lỉnh và mô típ xuyên không quen thuộc, nhưng Triệu Lộ Tư lại gây ấn tượng với người xem nhờ diễn xuất tự nhiên và tạo hình xinh xắn trong Xuân Hoa Thu Nguyệt. Lúc hai nhân vật chính ở bên nhau, nam chính lạnh lùng, có phần gian xảo thích trêu chọc người thương, còn nữ chính lại hay làm nũng, dỗi hờn nam chính.
Khoảnh khắc cả hai ôm nhau và Triệu Lộ Tư âm thầm rơi nước mắt hay khi cô ngồi co người lại khóc hoen mi trong bộ hỷ phục đỏ, thực khiến người ta phải đau lòng không thôi.
Trường Ca Hành
Vốn bị chê là một màu bởi hay đảm nhận các vai diễn tinh nghịch, đáng yêu, nhưng nhờ màn thay đổi ngoạn mục trong Trường Ca Hành, mà Triệu Lộ Tư đã nhận được vô vàn lời khen cho diễn xuất và cả ngoại hình của bản thân. Vại công chúa Lý Lạc Yên của tiểu hoa này trong Trường Ca Hành là một cô nương tính tình mềm yếu, mít ướt nhưng lại rất kiên cường.
Mỗi một cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong phim này đều khiến nhiều người u mê. Dù là khóc nức nở nhưng trông mỹ nhân này vẫn vô cùng xinh đẹp, cảnh khóc chân thật mang theo đủ cảm xúc từ sợ hãi, uất ức đến bất lực.
Thả Thí Thiên Hạ
Dù không được đánh giá cao về diễn xuất và bị phàn nàn là quá “gồng” khi thể hiện nhân vật nữ cường. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư vẫn có những điểm đáng khen ngợi trong Thả Thí Thiên Hạ. Đầu tiên là về tạo hình được chăm chút kỹ lưỡng, tiếp đến là diễn xuất tuy đôi lúc hơi “ba chấm”, nhưng cảnh khóc của nữ diễn viên này lại khá ấn tượng.
Không òa lên khóc lớn như những gì hay thể hiện, trong Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư mang đến một cảnh khóc đầy nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, chân mày khẽ cau lại và dòng nước mắt lăn dài trên má. Dù diễn xuất không quá tốt là thật, nhưng cảnh khóc này của Triệu Lộ Tư lại rất đạt và khiến mình cảm nhận được sự bi thương trong lòng nhân vật của cô.
Tinh Hán Xán Lạn
Tinh Hán Xán Lạn không chỉ đạt được thành công rực rỡ mà bộ phim này còn đánh dấu diễn xuất tiến bộ vượt bậc của Triệu Lộ Tư. Không quá yếu đuối như Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành, không quá bản lĩnh như Bạch Phong Tịch trong Thả Thí Thiên Hạ cũng không hoạt bát, ngọt ngào như các vai nữ chính trước đây, Trình Thiếu Thương đơn giản chỉ là một cô nương có số phận trớ trêu, tính cách kiên cường, dám yêu dám hận và chỉ mưu cầu một cuộc sống bình yên.
Tất cả cảnh khóc của Triệu Lộ Tư trong phim đều vô cùng xuất sắc. Có đôi lúc chỉ là nằm trên giường, không ồn ào, gào thét mà chỉ lẳng lặng để từng giọt nước mắt lăn dài vì đau lòng bởi sự thiên vị của mẹ. Có khi lại khóc nấc lên nức nở vì uất ức khi bản thân bị người khác hãm hại mà không làm được gì.