Mới đây, một blogger chia sẻ hình ảnh tại phim trường bộ phim đang quay Vụng Trộm Không Thể Giấu. Được biết, Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ sinh đang giao lưu với fan. Lúc này, một sự cố nhỏ xảy ra nhưng hành động của Triệu Lộ Tư đã ghi điểm tuyệt đối của fan dành cho ‘mỹ nhân xuyên không’.

Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ sinh đang giao lưu với fan tại hậu trường phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong lúc các fan vây quanh chụp ảnh thì Triệu Lộ Tư phát hiện một bạn nữ bị khuỷu tay của bạn nam đằng sau đè lên đầu. Triệu Lộ Tư sau đó liền đẩy khuỷu tay của bạn nam kia ra. Hành động này của nữ diễn viên được khen ngợi là ấm áp, rất quan tâm đến fan.