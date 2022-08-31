Một blogger chia sẻ hình ảnh tại phim trường bộ phim đang quay Vụng Trộm Không Thể Giấu. Triệu Lộ Tư đã có một hành động dành cho fan khiến cư dân mạng gật gù cho điểm tuyệt đối.
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Mới đây, một blogger chia sẻ hình ảnh tại phim trường bộ phim đang quay Vụng Trộm Không Thể Giấu. Được biết, Triệu Lộ Tư trong tạo hình nữ sinh đang giao lưu với fan. Lúc này, một sự cố nhỏ xảy ra nhưng hành động của Triệu Lộ Tư đã ghi điểm tuyệt đối của fan dành cho ‘mỹ nhân xuyên không’.
Cụ thể, trong lúc các fan vây quanh chụp ảnh thì Triệu Lộ Tư phát hiện một bạn nữ bị khuỷu tay của bạn nam đằng sau đè lên đầu. Triệu Lộ Tư sau đó liền đẩy khuỷu tay của bạn nam kia ra. Hành động này của nữ diễn viên được khen ngợi là ấm áp, rất quan tâm đến fan.
Nhiều netizen bày tỏ cảm xúc trước đây không thích Triệu Lộ Tư vì đọc được cả mớ phốt của cô. Nhưng khi thấy clip này thì họ cảm nhận mỹ nhân rất coi trọng và yêu thương fan. Cho nên Triệu Lộ Tư xứng đáng nhận cơn mưa lời khen.
Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư đóng cùng với Trần Triết Viễn đang được dân tình hết mực quan tâm. Phim là câu chuyện tình nhiều ngọt ngào nhưng cũng không thiếu tình tiết "ngược", của hai nhân vật Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Hai người phải lòng nhau từ thời cấp 2, nhưng buộc phải chia xa ở những năm tháng đại học. Sau này khi trưởng thành, Tang Trĩ là người chủ động đến bên Đoàn Gia Hứa, quyết tâm chăm sóc bảo vệ anh và thể hiện tình yêu giấu kín bấy lâu nay.