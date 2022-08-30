Tinh Hán Xán Lạn sắp tổ chức tiệc mừng công, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có khả năng hội ngộ, fan mừng 'rớt nước mắt' trông ngóng

Sao quốc tế 30/08/2022 22:02

Ekip của Tinh Hán Xán Lán dự kiến sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng cho những thành công mà bộ phim gặt hái được trong thời gian qua. Cặp đôi chính là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng có khả năng cao sẽ đến tham dự tiệc mừng cùng đoàn phim.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin cho biết vào ngày 31/8 tới đây, ekip của Tinh Hán Xán Lán dự kiến sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng cho những thành công mà bộ phim gặt hái được trong thời gian qua. Thông tin này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự ý và nhận về nhiều bàn luận sôi nổi đến từ khán giả nói chung và người hâm mộ phim nói riêng.

Tinh Hán Xán Lạn sắp tổ chức tiệc mừng công, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có khả năng hội ngộ, fan mừng 'rớt nước mắt' trông ngóng - Ảnh 1
Ekip của Tinh Hán Xán Lán dự kiến sẽ tổ chức tiệc để chúc mừng cho những thành công mà bộ phim gặt hái được trong thời gian qua - Ảnh: Internet

 

Được biết tiệc mừng của Tinh Hán Xán Lạn không chỉ có sự góp mặt của đội ngũ sản xuất, nhân viên đoàn phim mà còn có cả các diễn viên tham gia. Theo đó nếu có thể sắp xếp lịch trình phù hợp, cặp đôi chính là Ngô LỗiTriệu Lộ Tư cũng có khả năng cao sẽ đến tham dự tiệc mừng cùng đoàn phim.

Tinh Hán Xán Lạn sắp tổ chức tiệc mừng công, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có khả năng hội ngộ, fan mừng 'rớt nước mắt' trông ngóng - Ảnh 2
Cặp đôi chính là Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng có khả năng cao sẽ đến tham dự tiệc mừng cùng đoàn phim - Ảnh: Internet

Gần đây, Ngô Lỗi vừa khởi hành từ Thâm Quyến đến Tuyền Châu để tham dự sự kiện của nhãn hàng, trong khi Triệu Lộ Tư thì đang quay phim mới là Vụng Trộm Không Thể Giấu ở Hạ Môn.

Hiện tại, người hâm mộ đều đang mong đợi màn hội ngộ của cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn, hi vọng cả hai có thể sắp xếp lịch trình để tham dự tiệc mừng cùng đoàn phim. Trong khi đó cách đây ít ngày, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng vừa có dịp gặp nhau tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu trang sức Bvlgari với những khoảnh khắc ngọt ngào khiến dân tình không khỏi bấn loạn.

Tinh Hán Xán Lạn sắp tổ chức tiệc mừng công, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi có khả năng hội ngộ, fan mừng 'rớt nước mắt' trông ngóng - Ảnh 3
Trước đó, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư cũng vừa có dịp gặp nhau tại sự kiện - Ảnh: Internet

Được biết, Tinh Hán Xán Lạn từ khi công chiếu cho đến khi kết thúc đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút khó cưỡng của mình khi liên tục thu về những thành tích vô cùng đẹp mắt. Vượt qua nhiều bộ phim ra mắt cùng thời điểm, Tinh Hán Xán Lạn là một trong những bộ phim hot nhất trong cuộc đua phim hè năm nay. Nhờ thành công của phim đã đưa tên tuổi Triệu Lộ Tư sống dậy trong lòng khán giả. Màn kết hợp đầy ăn ý của Thành Nghị - Triệu Lộ Tư góp một phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim.

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