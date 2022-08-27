Cụ thể hình ảnh hậu trường cho thấy Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đang quay một phân đoạn trong tiệm bánh được cho là nơi làm thêm của nam chính Đoàn Gia Hứa. Trong ảnh, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn diện một chiếc đầm trắng đơn giản phối cùng kiểu tóc búi thấp hai bên, trang điểm nhẹ nhàng trông rất đáng yêu. Sở hữu nét đẹp thanh thuần trong trẻo, vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cùng làn da trắng ngần không tì vết, Triệu Lộ Tư được nhận xét là rất dễ thương, phù hợp với hình tượng nhân vật Tang Trĩ trong truyện gốc.

Trong khi đó về phía nam chính Trần Triết Viễn, tạo hình mới của anh chàng cũng được khen ngợi là đã cải thiện hơn nhiều so với những hình ảnh hậu trường được lan truyền trước đó. Nam diễn viên được thấy diện sơ mi trắng, bên ngoài đeo tạp dề, nổi bật với visual cực phẩm, dịu dàng nhưng cũng rất nam tính. Anh cùng Triệu Lộ Tư tương tác rất tự nhiên và ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào giữa bầu không khí ngọt ngào thơ mộng.

Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tương tác rất tự nhiên và ăn ý, mang lại cảm giác couple ngọt ngào - Ảnh: Internet

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.