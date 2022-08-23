'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển

Sao quốc tế 23/08/2022 23:08

Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đang hot trong thời gian gần đây. Đưa tên tuổi của Triệu Lộ Tư, đặc biệt là Ngô Lỗi có thêm phần chỗ đứng trong lòng khán giả. Dưới đây là 5 vai diễn cổ trang kinh điển nhất của nam diễn viên kể từ khi ra mắt cho đến nay.

Lăng Bất Nghi - Tinh Hán Xán Lạn

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển - Ảnh 1
Lăng Bất NghiẢnh: Internet

 

Lăng Bất Nghi là một chàng tướng quân thiếu niên vô cùng đẹp trai, vai diễn này rất có sức hút, thậm chí trong nguyên tác còn dùng từ “Điên” để miêu tả nhân vật này. Đây là một “con sói” cô độc lạnh lùng, nham hiểm và thủ đoạn độc ác, vì chàng đã dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình dành cho Trình Thiếu Thương.

A Thi Lặc Chuẩn - Trường Ca Hành

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển - Ảnh 2
A Thi Lặc Chuẩn - Ảnh: Internet

 

Trong Trường Ca Hành, nhân vật A Chuẩn rất anh dũng thiện chiến, lạnh lùng quyết đoán, mưu lược hơn người. Tuy nhiên, sau khi gặp được Trường Ca, chàng đã trở thành bạn trai dịu dàng ấm áp. A Chuẩn không phải người theo đuổi danh lợi, coi thường tranh giành quyền lực, thế nhưng vẫn sẵn sàng lên kế hoạch chiến đấu chỉ vì muốn bảo vệ huynh đệ và người con gái mình yêu.

Bách Lý Hồng Thước - Thượng Cổ Mật Ước

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển - Ảnh 3
Bách Lý Hồng Thước - Ảnh: Internet

 

Thượng Cổ Mật Ước là bộ phim cổ trang được quay vào năm 2019, khi đó Ngô Lỗi trông vẫn còn sự ngây ngô của thiếu niên. Bách Lý Hồng Thước trong phim là một hiệp khách đẹp trai, là huynh muội trên danh nghĩa với nữ chính Bách Lý Hồng Dập, vẫn luôn âm thầm thích cô. Tuy nhiên, tiếc là Hồng Dập lại thích đại ca của bọn họ, từ đó ba huynh muội xảy ra tranh chấp.

Tiêu Viêm - Đấu Phá Thương Khung

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển - Ảnh 4
Tiêu Viêm - Ảnh: Internet

 

Tiêu Viêm trong Đấu Phá Thương Khung là vai nam chính đầu tên của Ngô Lỗi, là tác phẩm quan trọng trong việc chuyển hình từ diễn viên nhí của anh. Mà khí chất thiếu niên của Ngô Lỗi vô cùng hợp với nhân vật, điềm đạm và chín chắn, nhưng trong nội tâm lại vô cùng thích khám phá mạo hiểm. Bình thường sẽ cho mọi người cảm giác dễ gần, nhưng cốt cách bên trong lại là một con sói khiến người ta phải run sợ.

Triển Hùng Phi - Kỳ Tinh Ký

'Người tình màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn và những vai diễn cổ trang kinh điển - Ảnh 5
Triển Hùng Phi - Ảnh: Internet

 

Dáng vẻ Ngô Lỗi của nhiều năm trước rất đậm chất thiếu niên thanh xuân, hoàn toàn là một cậu bé đáng yêu khiến ai nhìn cũng tan chảy. Kỳ Tinh Ký là một bộ phim cổ trang huyền huyễn, Triển Hùng Phi là một kẻ nửa người nửa ma, nhìn thì có vẻ như là một người rảnh rỗi thế nhưng trực giác trong lòng hắn đối với chí hướng và sứ mệnh đã thôi thúc hắn đi đến thế giới rộng lớn trải nghiệm và rèn luyện, từ một chàng thiếu niên lưu lạc chân chính trở thành một anh hùng thiếu niên.

 

 

 

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