Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư khiến dân tình 'rộn ràng' vì 'phát hiện' một cặp đôi 'phim giả tình thật' không ai ngờ tới?

Sao quốc tế 22/08/2022 15:22

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc chưa được bao lâu thì một blogger đưa thông tin một cặp đôi của phim đang hẹn hò với nhau.

Tinh Hán Xán Lạn vừa kết thúc chưa được bao lâu, mới đây, một blogger đưa thông tin liên quan đến diễn viên phim Tinh Hán Xán Lạn, nam diễn viên trẻ Dư Thừa Ân đang hẹn hò với nàng mỹ nhân Trần Ý Hàm. Được biết, cả hai nhiều lần check-in cùng một địa điểm và mặc đồ đôi. Ngay lập tức, dân tình bàn tán trên khắp các diễn đàn xã hội, đặc biệt là fan phim Tinh Hán Xán Lạn.

Theo đó, netizen cho rằng cặp đôi Lâu Nghiêu - Hà Chiêu Quân không chỉ yêu nhau trong phim mà ở ngoài đời thật, bộ đôi visual này còn có một mối quan hệ tình cảm vô cùng thân thiết. Không ít lần cả hai được bắt gặp chụp hình cùng một địa điểm, thậm chí là còn có những trang phục, phụ kiện có nét tương đồng với nhau.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư khiến dân tình 'rộn ràng' vì 'phát hiện' một cặp đôi 'phim giả tình thật' không ai ngờ tới? - Ảnh 1
Dư Thừa Ân vào vai Lâu Nghiêu trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Trong Tinh Hán Xán Lạn, Dư Thừa Ân vào vai Lâu Nghiêu - một trong số 3 vị hôn phu của nữ chính Trình Thiếu Thương. Anh là một chàng công tử khá đáng yêu, ngây thơ, có tính cách ôn hòa, thật thà. Còn Trần Ý Hàm trong vai Hà Chiêu Quân - là vị hôn thê đầu tiên của Lâu Nghiêu nhưng do tính cách không hợp nên từ hôn. Khi cả nhà vì nước hy sinh, trước khi phụ thân chết ông đã phó thác cô cho Lâu Nghiêu.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư khiến dân tình 'rộn ràng' vì 'phát hiện' một cặp đôi 'phim giả tình thật' không ai ngờ tới? - Ảnh 2
Trần Ý Hàm trong vai Hà Chiêu Quân - là vị hôn thê đầu tiên của Lâu Nghiêu - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, những thông tin trên đều là suy đoán từ phía khán giả. Hiện cả Dư Thừa Ân và Trần Ý Hàm vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn cũng như là phản hồi gì về chuyện này. Thế nhưng, cư dân mạng cũng đang rất hy vọng tin đồn trên là sự thật, "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi này.

Được biết, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung kể về tướng quân Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) khải hoàn trở về, trong quá trình tìm hiểu về án cũ đã quen biết Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) – Cô thiên kim bị sống ở vùng nông thôn hoang dã. Một Lăng Bất Nghi gánh trên vai mối thâm thù đại hận cùng với một Trình Thiếu Thương thiếu tình thương từ nhỏ đã thu hút nhau, trở thành cặp đôi oan gia ngõ hẹp vô cùng đáng yêu.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư khiến dân tình 'rộn ràng' vì 'phát hiện' một cặp đôi 'phim giả tình thật' không ai ngờ tới? - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn được chuyển thể từ tiếu thuyết Tinh Hán Xán Lạn Hạnh Thậm Chí Tai của Quan Tâm Tắc Loạn - Ảnh: Internet

 

Sau nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, cuối cùng cả hai cũng đã nhận ra tình cảm của mình, an ủi lẫn nhau, dùng tình yêu để hóa giải thù hận. Đồng thời, nam nữ chính cũng trải qua nhiều thử thách và cùng nhau trưởng thành, từ từ hóa giải những hiểu lầm trong quá khứ, đồng thời kiên định với sự chính nghĩa trong nội tâm, chung tay hóa giải nguy hiểm quốc gia, trở thành huyền thoại đến tận mãi về sau.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Ngô Lỗi Trần Ý Hàm Dư Thừa Ân cbiz

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