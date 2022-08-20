Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi diễn cảnh khóc: Triệu Lộ Tư diễn xuất thần khiến khán giả muốn khóc theo, Dương Tử diễn ‘thảm họa’ không đỡ nổi

Sao quốc tế 20/08/2022 22:38

Khi hóa thân vào bộ phim có cốt truyện ngược tâm, các nữ chính phải diễn cảnh rơi lệ sao cho đẹp và bi thương nhất. Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào diễn cảnh khóc cũng thành công.

Triệu Lộ Tư -  Trình Thiếu Thương (Tinh Hán Xán Lạn)

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi diễn cảnh khóc: Triệu Lộ Tư diễn xuất thần khiến khán giả muốn khóc theo, Dương Tử diễn ‘thảm họa’ không đỡ nổi - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Trở lại trong tựa phim cổ trang thần tượng truyền kỳ lần này, hợp tác vô cùng ăn ý với "em trai quốc dân" Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đã không làm khán giả thất vọng khi mang đến một Triệu Lộ Tư hoàn toàn khác. Vẫn là một nhân vật hoạt bát, ngây thơ ngay từ đầu, nhưng sâu bên trong nhân vật Trình Thiếu Thương dần xuất hiện những khóc khuất mang nhiều màu sắc khác nhau có sự tươi tắn xán lạn nhưng cũng chất chứa đầy những nỗi niềm u uất.

Nếu những ai đã theo dõi ngay từ những tập đầu tiên và không bỏ lỡ quá nhiều tình tiết sẽ thấy Thiếu Thương là một cô gái chịu nhiều ấm ức ngay từ khi mới lọt lòng. Cho nên, dù có nhiều tình tiết gây cười nhưng đâu đó lại phảng phất những nỗi niềm chua chát và bi thương. Dường như, đây là bộ phim mà Triệu Lộ Tư đã phải khóc rất nhiều và mỗi phân cảnh khóc của nữ diễn viên trẻ đều dễ dàng len lỏi vào cảm xúc của khán giả, khiến họ đồng cảm một cách mạnh mẽ và rồi cũng vô thức rơi nước mắt trước màn hình.

Không thể phủ nhận một điều, Triệu Lộ Tư rất có khiếu diễn xuất khi chưa từng trải qua một trường lớp đào tạo chuyên môn nào. Ngay cả đạo diễn Phí Chấn Tường cũng từng đưa ra những lời nhận xét chân thành nhất khen ngợi "thánh nữ xuyên không". Ông nói rằng cô là một diễn viên rất có thiên phú được tổ nghiệp ưu ái, có thể khống chế nước mắt một cách tài tình, thậm chí có thể một bên mắt chảy 1 giọt một bên rơi 3 giọt, máy quay lia đến mắt bên nào bên đó sẽ lập tức rơi lệ...

Dương Tử - Nhan Đàm (Trầm Vụn Hương Phai)

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi diễn cảnh khóc: Triệu Lộ Tư diễn xuất thần khiến khán giả muốn khóc theo, Dương Tử diễn ‘thảm họa’ không đỡ nổi - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

 

Nếu sự trở lại lần này của Triệu Lộ Tư là một "vương bài" thì Dương Tử lại nhận "quả đắng" khi tái xuất trong một bộ phim tiên hiệp "ngược, ngược nữa, ngược mãi" mang tên Trầm Vụn Hương Phai (đóng chính cùng Thành Nghị) sau thành công ấn tượng của Hương Mật Tựa Khói Sương năm 2018. Dù quả thật tựa phim cổ trang huyền huyễn này vẫn có sức ảnh hưởng siêu khủng, nhưng đa phần nữ diễn viên Dương Tử nhận về toàn phản ứng trái chiều.

Kém sắc hơn nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa, thần thái kém, biểu cảm gượng gạo, không còn giữ được nét thanh thuần đáng yêu,... là những phản hồi từ phần đông khán giả. Dù tên tuổi của Dương Tử là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, nhưng dường như cũng không cứu vãn được "thảm họa" của cô nàng trong Trầm Vụn Hương Phai.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù nhận về loạt những ý kiến không hài lòng của mọt phim nhưng diễn xuất của Dương Tử vẫn được công nhận là dày dặn kinh nghiệm với xuất thân là diễn viên nhí, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Những thước phim bi thương rơi lệ của cô nàng cũng ít nhiều khiến người xem phải cảm động.

Ngu Thư Hân - Hoa Lan Nhỏ (Thương Lan Quyết)

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi diễn cảnh khóc: Triệu Lộ Tư diễn xuất thần khiến khán giả muốn khóc theo, Dương Tử diễn ‘thảm họa’ không đỡ nổi - Ảnh 3
Ngu Thu Hân - Ảnh : Internet

 

"Tự tin" cạnh tranh với tên tuổi "lớn" hơn, Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính cũng nhanh chóng gia nhập đường đua phim Hoa ngữ tháng 8 dù có đối thủ nặng ký là Trầm Vụn Hương Phai. Nam nữ chính đều là những gương mặt phải gọi là còn khá mới. Tuy nhiên, với cốt truyện lôi cuốn người xem cùng với "chiêu thức cũ ngập cẩu lương" nhưng vẫn hiệu quả thu hút được đông đảo khán giả trẻ quan tâm.

Nội dung phim cũng là một đoạn tình yêu ngược luyến tàn tâm giữa tiểu tiên Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân đóng) và Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ đóng). Cả hai đã có không ít những phân đoạn ngọt ngào đến rụng rời ngay từ khi mở đầu phim. Tuy nhiên, dần về sau, cả hai phải bước vào giai đoạn đau khổ bởi tình yêu đan xen với hận thù và vô vàn những trắc trở khác.

Do đó, Ngu Thư Hân cũng có không ít cảnh phải khóc trong đau đớn. Vốn sở hữu nét đẹp trong sáng và tính cách nhí nhảnh đáng yêu, khi thể hiện cảnh buồn bã rơi nước mắt cũng tự nhiên đem đến một loại cảm giác muốn che chở và cảm thấy thương xót cho nhân vật Hoa Lan nhỏ của cô nàng.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Tử Ngu Thư Hân sao hoa ngữ cbiz

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