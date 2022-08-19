Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi đóng cảnh múa: Lưu Diệc Phi không ngừng được báo giới khen ngợi, Triệu Lộ Tư có màn múa ‘ố dề’ khiến netizen chịu thua

Sao quốc tế 19/08/2022 23:45

Trên màn ảnh Hoa ngữ, không ít mỹ nhân đình đám từng có dịp khoe tài múa, khiến dân tình phải xuýt xoa không thôi. Nhưng không phải mỹ nhân nào cũng có màn múa xuất sắc.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi đóng cảnh múa: Lưu Diệc Phi không ngừng được báo giới khen ngợi, Triệu Lộ Tư có màn múa ‘ố dề’ khiến netizen chịu thua - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lưu Diệc Phi có màn comeback hoành tráng với bộ phim hot hit Mộng Hoa Lục. Hóa thân thành nàng Triệu Phán Nhi xinh đẹp, độc lập, có tài múa, Lưu Diệc Phi đã nhận được nhiều sự yêu thích của đông đảo khán giả.

Xuyên suốt bộ phim, netizen không ít lần phải trầm trồ khen ngợi những màn múa mãn nhãn, uyển chuyển của “thần tiên tỷ tỷ”. Từ múa quạt, múa kiếm, múa lụa hay vừa múa vừa pha trà, chị đẹp này đều “cân” được hết. Thậm chí, những tờ báo lớn của Trung Quốc cũng dành lời khen ngợi cho cảnh múa của Lưu Diệc Phi.

Trước đó, khi góp mặt trong Đổng Tước Đài, Lưu Diệc Phi cũng được đánh giá cao khi khoe tài khiêu vũ. Nhìn hình ảnh mỹ nhân này mặc hồng y rực rỡ, nhảy múa một cách uyển chuyển vạn người mê.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi đóng cảnh múa: Lưu Diệc Phi không ngừng được báo giới khen ngợi, Triệu Lộ Tư có màn múa ‘ố dề’ khiến netizen chịu thua - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Lúc chưa nổi tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây chú ý khi hóa thân thành nàng vũ công dị vực với tài múa giỏi trong Phong Trung Kỳ Duyên, khiến người hâm mộ phải “mắt tròn mắt dẹt”.

Tuy nhiên, sau này, chắc vì quá mải mê đóng phim, không có thời gian luyện tập, nàng “mỹ nữ Tân Cương” có phần bị “lụt nghề”. Ở Lệ Cơ Truyện, màn múa kiếm của Địch Lệ Nhiệt Ba khá lóng ngóng, khiến netizen chán nản.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi đóng cảnh múa: Lưu Diệc Phi không ngừng được báo giới khen ngợi, Triệu Lộ Tư có màn múa ‘ố dề’ khiến netizen chịu thua - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Hóa thân thành nàng Hoa Thiên Cốt trong bộ phim cùng tên, Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm với màn múa cực dễ thương. Chính gương mặt xinh xắn, trong trẻo, gây thiện cảm và biểu cảm dễ thương vô đối của người đẹp họ Triệu là yếu tố khiến khán giả xiêu lòng.

Dương Mịch

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi đóng cảnh múa: Lưu Diệc Phi không ngừng được báo giới khen ngợi, Triệu Lộ Tư có màn múa ‘ố dề’ khiến netizen chịu thua - Ảnh 4
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Chinh chiến lâu năm trong showbiz, Dương Mịch đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm. Thế nhưng, Vương Chiêu Quân là bộ phim “đỉnh chóp” nhất của nàng tiểu hoa đán 8X.

Trong phim, Dương Mịch gây xao xuyến với màn khiêu vũ cực duyên dáng trong trang phục dị vực, khiến khán giả mê đến quên cả lối về.

Triệu Lộ Tư

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi đóng cảnh múa: Lưu Diệc Phi không ngừng được báo giới khen ngợi, Triệu Lộ Tư có màn múa ‘ố dề’ khiến netizen chịu thua - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Góp mặt trong hai bộ phim Tam Thiên Nha Sát và Thả Thí Thiên Hạ, nàng “thánh nữ xuyên không” Triệu Lộ Tư đều được đánh giá cao khi dùng khăn voan che mặt và khoe tài múa trên màn ảnh.

Tuy nhiên, đúng là việc gì cũng có this có that, khi sang tới vũ trụ Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, Triệu Lộ Tư lại khiến khán giả phải phì cười vì màn khiêu vũ hơi “ố dề”.

So kè ảnh leak 'cam thường' của Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, mỹ nhân nào giựt giải 'nói không với filter' ổn áp nhất?

So kè ảnh leak 'cam thường' của Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, mỹ nhân nào giựt giải 'nói không với filter' ổn áp nhất?

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch Triệu Lệ DĨnh

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