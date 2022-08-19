So kè ảnh leak 'cam thường' của Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, mỹ nhân nào giựt giải 'nói không với filter' ổn áp nhất?

Tuy nhiên, fan cứng của cô cũng đã nhanh chóng đòi lại công bằng cho "nữ chủ tử", tung ra loạt hình tự nhiên với nhan sắc rất ổn áp. Thực tế nhan sắc của Dương Tử không đến nỗi nào nhưng khi so sánh hai thái cực một bên là hình gốc và một bên là hình đã chỉnh thì quả thật là “một trời một vực”.

Dương Tử có lẽ là trường hợp gây tranh cãi nhiều nhất từ trước đến nay. Lý giải cho điều này chính là vẻ đẹp thoắt ấn thoắt hiện của nữ diễn viên qua mỗi khung hình.

Trong hậu trường Trường Tương Tư, một blogger đã tìm ra sự khác biệt giữa những tấm ảnh được leak ra của Dương Tử như cô nàng trông có vẻ cao hơn, gương mặt xinh đẹp và thanh thoát hơn hẳn những bức ảnh mờ. Gần như cùng một khung hình, cùng một bộ trang phục nhưng những bức ảnh được khen ngợi lại gần như khác xa so với những bức ảnh gốc với sắc vóc chẳng mấy đặc biệt của Dương Tử.

Ngược lại thì số ảnh do chính fan của cô đăng tải lại rất khác, Dương Tử trông tươi tắn rạng ngời hơn rất nhiều, chất lượng hình ảnh cũng đẹp hơn hẳn. Đó là lý do vì sao mà netizen buông lời mỉa mai cho rằng Dương Tử chỉ đẹp khi có photoshop.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Trong buổi họp báo gần đây của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn với sự xuất hiện của cặp đôi chính Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Triệu Lộ Tư diện một chiếc đầm hồng nhạt dịu dàng đi kèm với phụ kiện ngọc trai giúp tôn lên làn da trắng sáng mịn màng. Xét cả tổng thể trông nữ diễn viên chẳng khác gì nàng công chúa kiêu kỳ bước ra đời thực.

Trong khung ảnh cam thường Triệu Lộ Tư để lộ khuôn mặt trông khá mũm mỉm, song vẫn không quá ảnh hưởng hay khác biệt với nhan sắc qua bức hình đã được chỉnh sửa. Triệu Lộ Tư từ ngày ra mắt đến nay luôn thuộc hạng top về ngoài hình lẫn diễn xuất, vì vậy đặt trên cán cân so sánh lần này có vẻ cô nàng đã dẫn trước hai đàn chị một điểm.

Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Trong khoảng đầu năm 2022, Ngu Thư Hân liên tục "chạy show" tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật đa dạng từ tuyên truyền quảng bá phim cho đến livestream cùng nhãn hàng. Qua những lần xuất hiện đa dạng, netizen rất dễ có thể nhìn thấy nhan sắc chân thật của nữ diễn viên qua cam thường.

Ngu Thư Hân là một trong những gương mặt không có quá nhiều sự khác biết ở hai loại ảnh là cam thường và đã chỉnh sửa. Điều này đã được cô nàng chứng minh trong xuyên suốt thời gian tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Thanh Xuân Có Bạn mùa 2.