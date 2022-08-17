Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục

Sao quốc tế 17/08/2022 20:19

Trang phục thời nhà Hán của các mỹ nhân Hoa Ngữ là điều các mọt phim bao thế hệ luôn mê mẩn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hợp được với tạo hình Hán phục.

Triệu Lộ Tư

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Sau thất bại của Thả Thí Thiên Hạ, Triệu Lộ Tư đã lấy lại được tiếng vang với vai Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn. Cô gái họ Triệu này đã xây dựng thành công hình ảnh thiếu nữ nhà Hán tinh quái, thông minh nhưng cũng có không ít khoảnh khắc yếu lòng đầy cảm xúc. Vấn đề duy nhất của Triệu Lộ Tư chính là tạo hình không hợp vai, từ kiểu tóc đến trang phục đều chẳng hề tôn nhan sắc gì cả.

Lâm Tâm Như

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục - Ảnh 2
Lâm Tâm Như - Ảnh: Internet

 

Nhắc đến tạo hình nhà Hán đỉnh chóp thì mình xin được gọi tên Lâm Tâm Như trong Mỹ Nhân Tâm Kế. Hóa thành nàng Đậu Y Phòng, Lâm Tâm Như chinh phục khán giả với đủ kiểu tạo hình, từ lúc làm cung nữ cho đến khi thành hoàng hậu. Dù là đơn giản hay lộng lẫy, Lâm Tâm Như đều toát lên vẻ đoan trang, quý phái rất đặc biệt. Có nhiều thông tin lan truyền tiền chế tác tạo hình hoàng hậu của Lâm Tâm Như tốn đến tận hơn 100.000 tệ ( khoảng 347 triệu đồng).

Ngoài Mỹ Nhân Tâm Kế, Lâm Tâm Như còn có đến 2 lần khác xuất hiện với tạo hình thời nhà Hán nữa, một trong Tân Tam Quốc và một trong Tú Lệ Giang Sơn. Dù không đẹp bằng vai Đậu Y Phòng nhưng vẫn rất hút mắt.

Dương Mịch

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

 

Cũng trong Mỹ Nhân Tâm Kế, Dương Mịch có màn hóa thân thành Mạc Tuyết Diên với 2 tạo hình trái ngược. Bỏ qua tạo hình giả xấu đi nhé, chúng ta chỉ nói lúc nhân vật này khôi phục dung mạo thật của mình.

Dù chỉ là vai phụ Dương Mịch có được nhân vật để đời với tạo hình đỉnh chóp. Cho dù là để tóc mái hay khi đã vén lên đầy quý khí, Dương Mịch đều khiến chúng ta mê mẩn với đôi mắt linh động như biết nói cùng ngũ quan thanh tú.

Lưu Thi Thi

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục - Ảnh 4
Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

 

Nhớ hồi đó coi Phong Trung Kỳ Duyên, dù không mặn mà với nội dung phim lắm nhưng mình lại rất thích ngắm nàng Tân Nguyệt.

Tạo hình đại mạc thì lộng lẫy, rạng rỡ, lúc khoác lên mình trang phục nhà Hán thì trông Lưu Thi Thi lại đoan trang, quý phái hơn rất nhiều. Dù là kiểu tóc tết trông hơi nặng nề một chút nhưng bà xã Ngô Kỳ Long vẫn thanh thoát vô cùng.

Lưu Diệc Phi

Khi mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình thời nhà Hán: Triệu Lộ Tư bị dìm nhan sắc, Lâm Tâm Như chi tiền khủng cho trang phục - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Trong bộ phim Đổng Tước Đài, Lưu Diệc Phi hóa thân thành nàng Linh Thư với nhan sắc xinh đẹp như Điêu Thuyền. Tuy nhiên, tạo hình này có phần dìm sắc nữ diễn viên. May mắn là "thần tiên tỷ tỷ" có nhan sắc để vớt vát lại, chẳng hề chịu ảnh hưởng nhiều từ kiểu tóc thời nhà Hán.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Lưu Diệc Phi Lâm Tâm Như Dương Mịch Lưu Thi Thi

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