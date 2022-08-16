Triệu Lệ Dĩnh ‘nợ’ Vu Chính một lời cảm ơn vì đã âm thầm giúp đỡ cô trong sự nghiệp phim ảnh?

Có thể nói Vu Chính là quý nhân trong cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh , giúp “nữ hoàng rating” Cbiz thoát kiếp “làm nền” và được công chúng biết đến. Vị biên kịch này còn không ít lần dành những lời “có cánh” khi nói về Triệu Lệ Dĩnh nữa.

Khi Triệu Lệ Dĩnh mới “chân ướt chân ráo” bước vào showbiz, Vu Chính đã có thiện cảm với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ và khen ngợi: “Cô gái này thật xinh đẹp”. Thậm chí, khi còn chưa thành lập phòng làm việc riêng, biên kịch Cung Tỏa Tâm Ngọc đã ngỏ ý muốn ký hợp đồng với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, khi ấy, nàng tiểu hoa 8X có người quản lý nên đành từ chối lời mời của Vu Chính.

Đến năm 2011, Vu Chính và Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa gặp mặt khi nữ diễn viên này vừa hoàn thành bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Lúc ấy, “biên kịch vàng” của showbiz Hoa ngữ đã khẳng định tài năng của Triệu Lệ Dĩnh: “Với thực lực của em bây giờ thì có thể diễn vai nữ chính được rồi” và ngỏ ý muốn hợp tác.

Vu Chính cũng đề nghị Triệu Lệ Dĩnh làm cameo trong một số bộ phim do anh sản xuất trước, sau đó mới chính thức bắt tay trên màn ảnh. Dĩ nhiên, với một sao nữ chưa quá nổi danh như Triệu Lệ Dĩnh lúc bấy giờ thì đây quả thực là một lời mời hấp dẫn. Cô chẳng hề từ chối bất cứ cơ hội nào, nỗ lực hết sức để lột tả các nhân vật dù là nhỏ nhất, chẳng hề ngại khó, ngại khổ.

Hài lòng trước sự thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính dành nhiều lời khen ngợi cho người đẹp này và “chốt đơn” cô vai nữ chính trong Lục Trinh Truyền Kỳ. Đây là tác phẩm đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh được đóng vai chính trên màn ảnh Hoa ngữ. Cũng nhờ bộ phim này, nữ diễn viên họ Triệu vụt sáng chỉ sau 1 đêm, được khán giả biết đến và yêu thích.

Triệu Lệ Dĩnh trong Lục Trinh Truyền Kỳ - Ảnh: Internet

Đang trên bước đà phát triển, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều kịch bản hấp dẫn, từng bước đi lên và trở thành “nữ hoàng rating” đình đám như ngày nay. Để có được thành tựu như bây giờ, Triệu Lệ Dĩnh thực sự cần phải cảm ơn Vu Chính.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh chưa hề quay lại hợp tác với Vu Chính thêm lần nào nữa. Giữa họ không có mâu thuẫn, bởi lẽ, biên kịch lắm tài nhiều tật của showbiz Hoa ngữ đã nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu mến với Triệu Lệ Dĩnh.

Có lần khi Vu Chính được hỏi: “Anh thích nữ diễn viên nào nhất?”, Vu Chính thẳng thắn tuyên bố: “Tôi thực sự rất thích Triệu Lệ Dĩnh”. Không chỉ vậy, biên kịch Cung Tỏa Tâm Ngọc còn thổ lộ rằng: “Gặp được Triệu Lệ Dĩnh là may mắn của tôi. Rất khó mà tìm được ai có thể sánh ngang cô ấy”.

Những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã tiến bước rất nhanh trong showbiz Hoa ngữ, có nhiều bộ phim thành tích khủng, được khán giả đánh giá cao. Đây là điều mà không phải ai cũng làm được.

Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia - Ảnh: Internet

Giờ đây, nữ diễn viên đang trên con đường chuyển hình, hóa thân thành thôn nữ Hà Hạnh Phúc trong bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do đạo diễn Trịnh Hiểu Long “cầm trịch”. Việc chuyển hình nói thì dễ nhưng làm thì không dễ tẹo nào đâu nha, bởi lẽ, sơ sẩy một chút thôi thì sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.