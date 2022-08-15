Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’

Bản điện ảnh của Hoa Thiên Cốt do Trần Đô Linh , Lý Trình Bân đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên không được bao lâu. Tuy nhiên spotlight được chia sẻ và nhắc đến nhiều nhất lại là bản truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh , Hoắc Kiến Hoa .

Được biết, ngay sau khi trailer Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh được đăng tải, gây thất vọng lớn cho khán giả thì cộng đồng mạng bắt đầu đào lại tác phẩm ra mắt từ năm 2015. Mà coi lại mới thấy hồi đó Hoa Thiên Cốt bản truyền hình tốt thật, tốt từ tạo hình, bối cảnh, kỹ xảo cho đến dàn diễn viên. Đặc biệt hơn cả là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh của Tiểu Cốt đã được nữ diễn viên truyền tải trọn vẹn nhất có thể.

Thế nhưng theo thời gian, những tác phẩm tiên hiệp có nữ chính tương đồng, hơn hết là Tiểu Cốt phiên bản của Trần Đô Linh ra mắt mới thấy Triệu Lệ Dĩnh đã làm tốt thế nào. Nét ngây thơ, dễ thương đó của Lệ Dĩnh trong vai Hoa Thiên Cốt giờ khó có ai diễn ra được. Dù cho là Viên Băng Nghiên trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, hay Dương Tử của Hương Mật Tựa Khói Sương cũng đều có chút sượng trân. Chẳng thế mà Weibo toàn những hình ảnh năm xưa của “Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh.

Không riêng gì Triệu Lệ Dĩnh, cả dàn sao của Hoa Thiên Cốt năm đó cũng được khen ngợi hết lời. Hoắc Kiến Hoa đảm nhận Bạch Tử Họa rất ra dáng sư phụ của Tiểu Cốt, thượng tiên của Trường Lưu Sơn. Sát Thiên Mạch của Mã Khả tuy không hoàn hảo nhất nhưng rất hợp vai.

Cả dàn sao của Hoa Thiên Cốt năm đó cũng được khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer thì cộng đồng mạng lại ngay lập tức nhớ về bản truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh. Thật sự năm đó Hoa Thiên Cốt đã làm mưa làm gió màn ảnh khắp châu Á. Bộ phim cũng đưa tên tuổi của Lệ Dĩnh lên tầm cao mới, giúp Hoắc Kiến Hoa hot trở lại, và dàn diễn viên tham gia trong phim cũng có được chỗ đứng trong Cbiz. Bởi thế mà sau 6 năm, Hoa Thiên Cốt bản truyền hình vẫn luôn được nhớ đến, đặc biệt là nàng Tiểu Cốt xinh xắn, đáng yêu.