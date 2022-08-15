Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’

Sao quốc tế 15/08/2022 22:46

Bản điện ảnh của Hoa Thiên Cốt do Trần Đô Linh, Lý Trình Bân đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên không được bao lâu. Tuy nhiên spotlight được chia sẻ và nhắc đến nhiều nhất lại là bản truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa.

Bản điện ảnh của Hoa Thiên Cốt do Trần Đô Linh, Lý Trình Bân đóng chính đã tung ra trailer đầu tiên không được bao lâu. Tuy nhiên spotlight được chia sẻ và nhắc đến nhiều nhất lại là bản truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’ - Ảnh 1
Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh - Ảnh: Internet

 

Được biết, ngay sau khi trailer Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh được đăng tải, gây thất vọng lớn cho khán giả thì cộng đồng mạng bắt đầu đào lại tác phẩm ra mắt từ năm 2015. Mà coi lại mới thấy hồi đó Hoa Thiên Cốt bản truyền hình tốt thật, tốt từ tạo hình, bối cảnh, kỹ xảo cho đến dàn diễn viên. Đặc biệt hơn cả là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh của Tiểu Cốt đã được nữ diễn viên truyền tải trọn vẹn nhất có thể.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’ - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ngoài đáng yêu, lém lỉnh của Tiểu Cốt đã được nữ diễn viên truyền tải trọn vẹn nhất có thể, khó có phiên bản nào thay thế được - Ảnh: Internet

 

Thế nhưng theo thời gian, những tác phẩm tiên hiệp có nữ chính tương đồng, hơn hết là Tiểu Cốt phiên bản của Trần Đô Linh ra mắt mới thấy Triệu Lệ Dĩnh đã làm tốt thế nào. Nét ngây thơ, dễ thương đó của Lệ Dĩnh trong vai Hoa Thiên Cốt giờ khó có ai diễn ra được. Dù cho là Viên Băng Nghiên trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, hay Dương Tử của Hương Mật Tựa Khói Sương cũng đều có chút sượng trân. Chẳng thế mà Weibo toàn những hình ảnh năm xưa của “Tiểu Cốt” Triệu Lệ Dĩnh.

Không riêng gì Triệu Lệ Dĩnh, cả dàn sao của Hoa Thiên Cốt năm đó cũng được khen ngợi hết lời. Hoắc Kiến Hoa đảm nhận Bạch Tử Họa rất ra dáng sư phụ của Tiểu Cốt, thượng tiên của Trường Lưu Sơn. Sát Thiên Mạch của Mã Khả tuy không hoàn hảo nhất nhưng rất hợp vai.

Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer nhưng spotlight lại thuộc về phiên bản phim của Triệu Lệ Dĩnh, CĐM xuýt xoa ‘Không ‘Tiểu Cốt’ nào đáng yêu bằng Triệu Lệ Dĩnh năm nào’ - Ảnh 3
Cả dàn sao của Hoa Thiên Cốt năm đó cũng được khen ngợi hết lời - Ảnh: Internet

 

Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh tung trailer thì cộng đồng mạng lại ngay lập tức nhớ về bản truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh. Thật sự năm đó Hoa Thiên Cốt đã làm mưa làm gió màn ảnh khắp châu Á. Bộ phim cũng đưa tên tuổi của Lệ Dĩnh lên tầm cao mới, giúp Hoắc Kiến Hoa hot trở lại, và dàn diễn viên tham gia trong phim cũng có được chỗ đứng trong Cbiz. Bởi thế mà sau 6 năm, Hoa Thiên Cốt bản truyền hình vẫn luôn được nhớ đến, đặc biệt là nàng Tiểu Cốt xinh xắn, đáng yêu.

 

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Cư dân mạng đã đào lại một loạt ảnh của Vương Hạc Đệ thời chưa đi đóng phim, phát hiện có một điểm giống với Triệu Lệ Dĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Trần Đô Linh Hoắc Kiến Hoa sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Nam chính 'Thương Lan Quyết' và Triệu Lệ Dĩnh có một điểm giống nhau khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng?

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai người mẹ: Triệu Lệ Dĩnh thương con từ trong phim đến ngoài đời, Châu Tấn có được vai 'người mẹ cổ trang' để đời

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục tân nương: Triệu Lệ Dĩnh ‘hóa ngọt ngào thành kiêu sa’, trang phục cưới Triệu Lộ Tư cứu được nội dung phim

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục tân nương: Triệu Lệ Dĩnh ‘hóa ngọt ngào thành kiêu sa’, trang phục cưới Triệu Lộ Tư cứu được nội dung phim

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà'

Dữ Phượng Hành: Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch công tử, xứng đáng 'đá bay' Dương Tử, Nhiệt Ba ra 'chuồng gà'

'Lưu lượng' đi lên từ cổ trang Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Dương Mịch lại bị từ chối nhận vai, lý do vì sao?

'Lưu lượng' đi lên từ cổ trang Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Dương Mịch lại bị từ chối nhận vai, lý do vì sao?

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 16 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 41 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 22 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI