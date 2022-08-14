Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục tân nương: Triệu Lệ Dĩnh ‘hóa ngọt ngào thành kiêu sa’, trang phục cưới Triệu Lộ Tư cứu được nội dung phim

Mũ phượng của mỹ nhân họ Triệu là thứ khiến nhiều netizen chú ý. Nghệ nhân làm ra chiếc mũ này đã chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất, tỉ mỉ từ bông hoa cho đến đuôi phụng. Nhờ vào món phụ kiện đặc biệt này mà Triệu Lệ Dĩnh bớt đi nét ngọt ngào, trở nên kiêu sa, đài các đúng chuẩn phu nhân hầu môn.

Cảnh hôn lễ của nhân vật Minh Lan - Cố Đình Diệp chỉn chu từng chi tiết nhỏ, từ không khí cho đến đại cảnh đều đúng chuẩn một tiệc đại hỉ thời cổ đại. Không những thế, trang phục tân nương của Triệu Lệ Dĩnh cũng rất xuất sắc, thêu hình bằng chỉ vàng, vừa lấp lánh lại vừa toát lên vẻ quý khí.

Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Dù nội dung Thả Thí Thiên Hạ có hơi ‘ố dề’ nhưng tạo hình cô dâu Bạch Phong Tịch của Triệu Lộ Tư vẫn không đến nỗi tệ. Cũng là mũ phượng nhưng đã được stylist cách điệu để trông lạ mắt hơn.

Không những thế, những mẫu thiết kế tua rua cũng giúp Triệu Lộ Tư thêm phần quý phái, lộng lẫy, đúng chuẩn tân nương hoàng cung và quan trọng nhất là cô nàng không còn bị nhận xét là giống nô tì khi đứng cạnh Dương Dương nữa.

Cúc Tịnh Y

Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Trong Gia Nam Truyện, Cúc Tịnh Y hóa thân thành quận chúa Khương Bảo Ninh, nhưng chẳng hiểu sao trang phục tân nương chẳng tương xứng với thân phận cao quý của nhân vật. Ngoại trừ sắc đỏ thì ở Cúc Tịnh Y chẳng có dáng vẻ gì của cô dâu hoàng gia trong ngày trọng đại. Đồ trang sức diêm dúa nhưng toát lên cảm giác plastic, chẳng hề sang trọng chút nào, váy áo cũng chẳng khác lúc bình thường là bao.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Bộ phim Thượng Thực được Vu Chính quảng bá là phục chế váy áo thời nhà Minh sát với lịch sử nhất. Tạo hình con dâu hoàng gia của nhân vật Diêu Tử Khâm do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai rất sát với tranh vẽ ngày xưa, chỉn chu đến từng viên trân châu. Đáng tiếc, ngũ quan nhợt nhạt cùng khí chất ‘kém sang’ của Ngô Cẩn Ngôn lại không được như kỳ vọng của khán giả.