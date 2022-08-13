Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư bất ngờ lọt hot search Weibo khi diễn cảnh khóc, netizen thả cơn mưa lời khen 'Lộ Tư không ngừng tiếp thu ý kiến của mọi người nên diễn ngày càng tiến bộ hơn'

Sao quốc tế 13/08/2022 13:29

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư tiếp tục xuất hiện trên hot search Weibo và nhận về hơn 90 nghìn lượt tương tác cho bài đăng có gắn hashtag liên quan trong vai diễn của phim Tinh Hán Xán Lạn.

Mới đây diễn xuất của Triệu Lộ Tư tiếp tục xuất hiện trên hot search Weibo và nhận về hơn 90 nghìn lượt tương tác cho bài đăng có gắn hashtag liên quan.

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư bất ngờ lọt hot search Weibo khi diễn cảnh khóc, netizen thả cơn mưa lời khen 'Lộ Tư không ngừng tiếp thu ý kiến của mọi người nên diễn ngày càng tiến bộ hơn' - Ảnh 1
Tạo hình Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

 

Sau nhiều năm đóng khung trong hình tượng "ngốc bạch ngọt", Triệu Lộ Tư vẫn chưa có sự bức phá đặc biệt ấn tượng nào giúp cho vị thế của nữ diễn viên có cơ hội vụt sáng hơn nữa và có thể xếp vào hàng tiểu hoa của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, năm 2021 cô nàng đã gây ấn tượng hoàn toàn khác khi thể hiện nhân vật công chúa Lý Lạc Yên trong Trường Ca Hành. Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà cô nàng và Ngô Lỗi cùng tham gia.

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư bất ngờ lọt hot search Weibo khi diễn cảnh khóc, netizen thả cơn mưa lời khen 'Lộ Tư không ngừng tiếp thu ý kiến của mọi người nên diễn ngày càng tiến bộ hơn' - Ảnh 2
Hình tượng 'ngốc bạch ngọt' trước đây của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Khi Tinh Hán Xán Lạn phát sóng, ban đầu khán giả đã không mấy mặn nồng với tổ hợp Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư. Thế nhưng sự trở lại lần này của Triệu Lộ Tư là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn khi nhân vật Trình Thiếu Thương (Niệu Niệu) trở thành một trong những nhân vật được khán giả vô cùng yêu thích.

Tinh Hán Xán Lạn: Triệu Lộ Tư bất ngờ lọt hot search Weibo khi diễn cảnh khóc, netizen thả cơn mưa lời khen 'Lộ Tư không ngừng tiếp thu ý kiến của mọi người nên diễn ngày càng tiến bộ hơn' - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư được đánh giá cao trên Weibo qua diễn xuất lần này - Ảnh: Internet

 

Vẫn là thiết lập có tính cách ương ngạnh, có chút ngốc nghếch, đáng yêu nhưng tính cách này lại có chiều sâu và mang nhiều lớp vỏ bọc khác nhau. Qua từng tập, khán giả có thể phát hiện chuyển biến và các màu sắc khác biệt của nhân vật này.

Cảnh khóc ấm ức khi bị ức hiếp và đoạn khóc khản cổ khi nhìn thấy Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi đóng) bị đánh chính là hai phân cảnh được bàn luận nhiều nhất cũng như tạo cảm giác đồng cảm mạnh mẽ cho khán giả, bất giác cũng phải rơi nước mắt trước màn hình.

- Hot search này nên lên sau tập khóc khi bị đẩy xuống nước ấy, nhiều người khen Lộ Tư diễn xuất linh động, cảnh khóc khiến người xem cũng đau lòng, buồn bã theo. Đoàn phim và diễn viên cũng đều khen ngợi, đạo diễn nói cô ấy là nữ diễn viên có thiên phú diễn xuất, nỗ lực và được tổ nghiệp ưu ái.

- Dàn cast Tinh Hán diễn xuất đều rất ổn, hy vọng mọi người đừng bỏ qua bộ phim này, diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong phim đầy cảm xúc chân thực, rất có hồn, cảm ơn sự dẫn dắt của đạo diễn và các tiền bối, Triệu Lộ Tư đang không ngừng tiếp thu ý kiến và gợi ý của mọi người, diễn xuất của cô ấy sẽ ngày càng tiến bộ hơn...

 

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