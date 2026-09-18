'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

Trục Ngọc từng tạo dấu ấn mạnh khi đạt đỉnh 31.248 điểm nhiệt trên Tencent Video. Bộ phim có sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, từng giữ mức nhiệt cao nhất nền tảng trong năm nay trước khi Lan Hương Như Cố xuất hiện và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Theo Sohu, Lan Hương Như Cố hiện đạt khoảng 31.156 điểm nhiệt trên Tencent Video, chỉ còn cách mức đỉnh 31.248 điểm của Trục Ngọc chưa đến 100 điểm. Một số blogger phim ảnh dự đoán nếu duy trì được tốc độ thảo luận hiện tại, tác phẩm có thể tiếp tục tăng lên khoảng 33.000 điểm, qua đó cạnh tranh vị trí dẫn đầu về nhiệt độ trên nền tảng trong năm 2026.

Tối 17/9, tài khoản chính thức của Lan Hương Như Cố xác nhận bộ phim đã vượt mốc 31.000 điểm nhiệt. Thành tích này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ, đặc biệt khi khoảng cách giữa hai tác phẩm hiện chỉ còn vài chục điểm.

Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, Lan Hương Như Cố có khả năng thiết lập cột mốc mới trên Tencent Video. Tuy nhiên, việc bộ phim có thực sự vượt qua mốc 31.248 điểm hay không vẫn cần chờ số liệu chính thức trong quá trình phát sóng.

Lên sóng từ ngày 11/9 trên CCTV-8 và Tencent Video, Lan Hương Như Cố gồm 47 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Hương Duyên của Hòa Yến Sơn. Phim do Hoàng Dĩnh Tương và Trần Đan đồng đạo diễn, với Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đảm nhận hai vai chính.

Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Thẩm Gia Lan, cháu gái trưởng của một vị đại học sĩ, vốn có hôn ước với Lâm Cẩm Kỳ, do Lưu Học Nghĩa thủ vai. Biến cố xảy đến khi Thẩm gia bị kết tội mưu phản, khiến gia đình rơi vào cảnh tan tác. Lâm gia cũng lựa chọn từ hôn để bảo toàn lợi ích.

Sau khi được cứu khỏi biến cố, Thẩm Gia Lan phải thay đổi thân phận thành Hứa Lan Hương và trở thành nha hoàn trong chính phủ đệ của vị hôn phu cũ. Từ đây, cô bắt đầu hành trình sinh tồn, tìm kiếm sự thật và đối mặt với những mối quan hệ phức tạp trong Lâm phủ.

Khác với Trục Ngọc, Lan Hương Như Cố dành nhiều thời lượng cho gia đấu, quyền lực và hành trình thay đổi số phận của nữ chính bên cạnh tuyến tình cảm. Chính màu sắc này đang tạo thêm điểm nhấn cho tác phẩm giữa loạt phim Hoa ngữ lên sóng trong tháng 9.

Với việc đã tiến sát mốc 31.248 điểm, cuộc đua giữa Lan Hương Như Cố và kỷ lục của Trục Ngọc đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nếu tiếp tục tăng nhiệt trong những ngày tới, tác phẩm của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa có thể tạo thêm một dấu mốc đáng chú ý trên Tencent Video trong năm 2026.