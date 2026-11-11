Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm

Sao quốc tế 11/11/2026 13:38

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 39 diễn ra ở Hạ Môn (Trung Quốc), Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân trở thành tâm điểm chú ý với màn hội ngộ đầy tình cảm sau 7 năm. Vừa nhìn thấy đồng nghiệp, nữ diễn viên đã chủ động tiến đến ôm thân thiết. Sau đó, cả hai ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, khiến khán giả không khỏi nhớ đến mối quan hệ anh em từng gây thương nhớ trong bộ phim Minh Lan truyện.

Trong cuộc phỏng vấn hậu trường, Vương Nhân Quân trìu mến gọi Triệu Lệ Dĩnh là "Lục muội muội", biệt danh gắn liền với nhân vật Thịnh Minh Lan mà cô đảm nhận trong tác phẩm lên sóng năm 2018. Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc nhìn thấy đàn em bước về phía mình mang lại cảm giác như được quay trở lại phim trường năm nào.

Trong Minh Lan truyện, Vương Nhân Quân hóa thân thành Thịnh Trường Bách, người anh trai luôn quan tâm, che chở cho Minh Lan. Tình cảm anh em giữa hai nhân vật được khắc họa tự nhiên, gần gũi, trở thành một trong những điểm sáng của bộ phim. Sau nhiều năm, sự thân thiết của hai diễn viên ngoài đời vẫn được duy trì, không chỉ qua những lần gặp gỡ mà còn bằng sự ủng hộ dành cho thành tựu của đối phương.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm - Ảnh 2

Năm 2024, khi Triệu Lệ Dĩnh giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Phi Thiên nhờ vai diễn trong Gió thổi Bán Hạ, Vương Nhân Quân đã công khai gửi lời chúc mừng và gọi cô bằng biệt danh thân thương. Đến tháng 10/2026, khi nam diễn viên được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc với tác phẩm Dục huyết vinh quang, Triệu Lệ Dĩnh cũng lập tức gửi lời chúc, trìu mến gọi anh là "Nhị ca ca".

Không chỉ gây chú ý bởi tình đồng nghiệp đáng quý, màn hội ngộ lần này còn đánh dấu những bước tiến mới trong sự nghiệp của cả hai nghệ sĩ. Tại Liên hoan phim Kim Kê năm nay, Triệu Lệ Dĩnh được mời làm Chủ tịch hội đồng giám khảo hạng mục chính của Hội nghị Đầu tư và Phát triển dự án phim Kim Kê lần thứ 8. Cô sẽ cùng đạo diễn Hoàng Kiến Tân, diễn viên Diêm Ni và nhiều tên tuổi khác tham gia đánh giá, hỗ trợ các dự án điện ảnh trẻ.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân hội ngộ, tình anh em màn ảnh vẫn vẹn nguyên sau 7 năm - Ảnh 3

Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý, cho thấy vị thế ngày càng được củng cố của Triệu Lệ Dĩnh trong lĩnh vực điện ảnh. Từ một diễn viên chủ yếu được biết đến qua các tác phẩm truyền hình, cô đang từng bước mở rộng vai trò, tham gia vào những hoạt động hỗ trợ và định hướng thế hệ nhà làm phim mới.

Trong khi đó, Vương Nhân Quân cũng có một năm thành công khi giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Phi Thiên 2026. Thành tích này giúp tên tuổi anh được chú ý nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh khán giả liên tục nhắc lại Minh Lan truyện.

Sức hút của bộ phim sau nhiều năm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Yunhe Data, riêng tháng 4/2026, tác phẩm đạt 98,42 triệu lượt xem trên các nền tảng, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim cũ. Các chủ đề liên quan đến bộ phim trên Douyin được cho là đã vượt 28 tỷ lượt xem. Cuộc hội ngộ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhân Quân vì thế càng trở nên đặc biệt, gợi lại ký ức đẹp về một tác phẩm từng chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả.

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Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách, mỗi lần xuất hiện của cô đều nhận được sự quan tâm lớn. Dẫu vậy, việc khán giả tập trung nhiều vào ngôi sao thay vì các tác phẩm và thành tựu điện ảnh cũng đặt ra câu hỏi về sức hút chuyên môn của sự kiện.

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