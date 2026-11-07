Triệu Lệ Dĩnh sánh vai Huỳnh Hiểu Minh, đảm nhận trọng trách mới tại Kim Kê 2026

Sao quốc tế 07/11/2026 14:57

Tối 6/11, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh trở thành tâm điểm chú ý tại lễ khai mạc Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026 ở Nhà hát lớn Mân Nam, thành phố Hạ Môn, Trung Quốc. Hai nghệ sĩ cùng thực hiện nghi thức thắp sáng biểu tượng Kim Kê, chính thức mở màn chuỗi hoạt động điện ảnh kéo dài năm ngày.

Theo China News Service, sự xuất hiện của hai ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh là một trong những điểm nhấn của chương trình. Không chỉ góp mặt với tư cách khách mời, Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh còn đảm nhận những vai trò quan trọng trong kỳ liên hoan phim năm nay.

Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh được giao vị trí giám khảo chính của chương trình hỗ trợ phát triển dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ tám. Đây là hoạt động nhằm tìm kiếm, đánh giá và tạo cơ hội cho các nhà làm phim trẻ có ý tưởng sáng tạo. Việc được lựa chọn vào vị trí này cho thấy nữ diễn viên ngày càng mở rộng sự hiện diện trong các hoạt động chuyên môn, thay vì chỉ được biết đến qua những vai diễn trên màn ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh sánh vai Huỳnh Hiểu Minh, đảm nhận trọng trách mới tại Kim Kê 2026 - Ảnh 1

Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông quốc tế của Kim Kê 2026. Nam diễn viên vốn là gương mặt quen thuộc của giải thưởng khi từng hai lần giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Kê và hai lần được vinh danh ở hạng mục tương tự của giải Bách Hoa.

Tại phần giao lưu, Huỳnh Hiểu Minh nhấn mạnh người làm phim cần thực sự hòa mình vào câu chuyện và nhân vật. Theo anh, sự nghiêm túc, chân thành của đội ngũ sáng tạo là yếu tố quan trọng giúp tác phẩm chạm đến cảm xúc khán giả. Triệu Lệ Dĩnh cũng chia sẻ diễn viên cần thấu hiểu thế giới nội tâm, trải nghiệm và cảm xúc của nhân vật để xây dựng hình tượng có sức sống.

Lễ khai mạc năm nay mang chủ đề “Quang ảnh quy triều”, hướng đến sự kết nối giữa điện ảnh và đời sống. Chương trình kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu cùng công nghệ hình ảnh để tái hiện hành trình phát triển của điện ảnh Trung Quốc. Sự kiện còn quy tụ nhiều tên tuổi như Châu Tấn, Trần Khả Tân và Trần Đô Linh. Trong đó, Trần Đô Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt đặc biệt, giới thiệu mối liên hệ giữa quê hương Hạ Môn và nghệ thuật thứ bảy.

Triệu Lệ Dĩnh sánh vai Huỳnh Hiểu Minh, đảm nhận trọng trách mới tại Kim Kê 2026 - Ảnh 2

Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa 2026 có hơn 60 hoạt động, từ trình chiếu phim, diễn đàn chuyên môn đến giao lưu quốc tế và hỗ trợ nhà làm phim trẻ. Tâm điểm là lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39, dự kiến diễn ra tối 10/11. Các tác phẩm như Nhà Nhiếp Ảnh Nam Kinh, Phi Hành Gia, Thư Tình Gửi Bà và Tiêu Nhân nằm trong danh sách tranh giải Phim truyện xuất sắc nhất.

Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh đàn anh Huỳnh Hiểu Minh đánh dấu một khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện, đồng thời cho thấy bước tiến mới của nữ diễn viên trong hành trình mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh.

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Studio của Triệu Lệ Dĩnh mới đây lên tiếng bác bỏ thông tin liên quan đến việc một blogger được mời đến thu gom quần áo hàng hiệu đã qua sử dụng tại nơi làm việc của nữ diễn viên. Đồng thời, phía nghệ sĩ cho biết đã ủy thác luật sư thu thập chứng cứ và sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

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