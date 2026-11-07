Đường Yên giữ chức Phó Chủ tịch, bước tiến mới ở tuổi 42

Sao quốc tế 07/11/2026 15:03

Mới đây, Đường Yên thu hút sự chú ý khi được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Văn học Nghệ thuật quận Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc), tại đại hội đại biểu lần thứ hai của tổ chức. Chủ tịch Liên đoàn là ông Thạch Ỷ Kiệt, Viện trưởng Nhà hát Opera. Biên kịch Dụ Vinh Quân cũng được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch.

Theo thông tin công bố, Đường Yên hiện là diễn viên cấp hai thuộc Tập đoàn Điện ảnh Thượng Hải, có quan hệ công tác với đơn vị nghệ thuật trong hệ thống nhà nước. Vì vậy, việc đảm nhận chức vụ mới được xem là sự ghi nhận đối với quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên, đồng thời mở ra một vai trò khác ngoài lĩnh vực biểu diễn.

Bước tiến này diễn ra trong thời điểm Đường Yên đang nỗ lực làm mới sự nghiệp. Trước đây, cô thường gắn liền với hình tượng nữ chính ngọt ngào, trong sáng qua các bộ phim như Ba thiên kim nhà họ Hạ, Tình yêu đánh thức giấc mơ và Tiên kiếm kỳ hiệp 3. Có giai đoạn, nữ diễn viên tham gia tới ba dự án trong một năm, chủ yếu đảm nhận những vai diễn mang màu sắc lãng mạn.

Đường Yên giữ chức Phó Chủ tịch, bước tiến mới ở tuổi 42 - Ảnh 1

Tuy nhiên, sau năm 2018, Đường Yên nhận thấy các kịch bản gửi đến mình ngày càng có nội dung tương đồng. Cô quyết định giảm tốc độ làm việc để tìm kiếm những nhân vật có chiều sâu và nhiều thử thách hơn.

Bước ngoặt đến khi đạo diễn Vương Gia Vệ mời cô tham gia Phồn hoa. Để hóa thân thành Uông tiểu thư, Đường Yên dành gần ba năm cho dự án, từ năm 2020 đến khi phim hoàn tất, đồng thời hạn chế nhận thêm tác phẩm khác. Nhân vật có hành trình trưởng thành rõ nét, từ một cô gái phụ thuộc vào sự sắp xếp của người khác đến người phụ nữ tự chủ trong kinh doanh.

Vai diễn giúp Đường Yên thoát khỏi hình tượng quen thuộc và nhận được sự công nhận về diễn xuất. Năm 2025, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình tại giải Kim Gấu Trúc lần thứ hai nhờ tác phẩm này.

Đường Yên giữ chức Phó Chủ tịch, bước tiến mới ở tuổi 42 - Ảnh 2

Sau Phồn hoa, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dạng nhân vật. Trong Nhân chi sơ, cô vào vai Khúc Mộng, nữ ca sĩ có số phận bi kịch và tính cách phức tạp. Cô cũng tham gia Niệm vô song với hình tượng nữ thần và Cuộc sống lúc này trong vai một người mẹ trung lưu chịu áp lực từ khoản vay mua nhà.

Việc chấp nhận những vai phụ, nhân vật có số phận gai góc hay không đặt nặng ngoại hình cho thấy Đường Yên đang thay đổi cách lựa chọn kịch bản. Ở tuổi 42, với cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Văn học Nghệ thuật quận Phố Đông, cô tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực văn hóa. Dẫu vậy, những dự án tiếp theo vẫn sẽ là thước đo quan trọng cho khả năng chuyển mình của nữ diễn viên sau thành công của Phồn hoa.

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