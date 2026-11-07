Thư Kỳ ghi dấu ấn mới ở tuổi 50, chuyển hướng đạo diễn vẫn thắng lớn

Sao quốc tế 07/11/2026 14:54

Ở tuổi 50, Thư Kỳ tiếp tục khiến công chúng chú ý khi có bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp. Sau gần ba thập kỷ hoạt động với tư cách diễn viên, nữ minh tinh quyết định thử sức ở vai trò biên kịch và đạo diễn. Bộ phim đầu tay Cô Gái không chỉ đánh dấu chương mới trong hành trình nghệ thuật mà còn mang về cho cô nhiều thành tích đáng chú ý tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Thư Kỳ ra mắt với vai trò đạo diễn, Cô Gái từng được lựa chọn tranh giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2025. Đây là cột mốc quan trọng, giúp Thư Kỳ khẳng định tham vọng sáng tạo phía sau ống kính. Tiếp đó, tại Liên hoan phim quốc tế Busan, cô được trao giải Đạo diễn xuất sắc, cho thấy tác phẩm đầu tay nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn.

Đặc biệt, tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44 diễn ra vào tháng 4/2026, Thư Kỳ giành giải Đạo diễn mới xuất sắc nhờ Cô Gái. Thành tích này càng có ý nghĩa khi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vị trí đạo diễn cho một bộ phim điện ảnh dài. Mới đây, tác phẩm tiếp tục được chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử Kim Kê 2026 ở hai hạng mục Phim truyện kinh phí vừa và nhỏ xuất sắc và Đạo diễn mới xuất sắc.

Thư Kỳ ghi dấu ấn mới ở tuổi 50, chuyển hướng đạo diễn vẫn thắng lớn - Ảnh 1

Cô Gái lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, xoay quanh Hạ Tiểu Lệ, cô bé lớn lên trong một gia đình tồn tại nhiều tổn thương. Cuộc gặp gỡ với Lý Lệ, người bạn có tính cách phóng khoáng và mạnh mẽ, dần khơi dậy những ước mơ bị kìm nén trong cô. Phim khai thác những ký ức tuổi thơ, tổn thương gia đình và khát vọng tự do của người phụ nữ.

Đáng chú ý, câu chuyện mang nhiều dấu ấn cá nhân của Thư Kỳ khi nữ đạo diễn lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thời thơ ấu để xây dựng kịch bản. Vì vậy, tác phẩm mang màu sắc tự sự, thể hiện góc nhìn riêng của cô về hành trình trưởng thành và những biến động trong cuộc đời người phụ nữ.

Thư Kỳ ghi dấu ấn mới ở tuổi 50, chuyển hướng đạo diễn vẫn thắng lớn - Ảnh 2

Trước khi chuyển hướng, Thư Kỳ đã có khoảng 30 năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh. Ở tuổi 50, cô vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc cùng phong cách thời trang riêng. Những hình ảnh gần đây với mái tóc ngắn, trang phục cổ điển và thần thái tự nhiên tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Từ một diễn viên nổi tiếng, Thư Kỳ đang từng bước xây dựng vị thế ở lĩnh vực đạo diễn. Những thành tích liên tiếp của Cô Gái cho thấy lựa chọn mới của nữ minh tinh đang có khởi đầu thuận lợi, đồng thời chứng minh cô vẫn có thể mở ra những cột mốc mới sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

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Ngày 3/10, Lâm Tâm Như chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh selfie chụp cùng Thư Kỳ trong chuyến đi Italy. Khoảnh khắc đời thường của hai nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi cả hai đều xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên, trẻ trung và đặc biệt thân thiết.

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