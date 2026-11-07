Giá trị dinh dưỡng và tác dụng bảo vệ sức khỏe của loại khoai có màu tím quen thuộc

Tên khoa học Dioscorea alata, họ Củ nâu. Đông y gọi là Mao thử. Gọi cây là do cách nói quen miệng lâu nay, chứ thực ra đây là loại dây leo thân mềm, lá lớn nổi rõ 5 gân lá. Củ to đa dạng, thịt củ màu tím, rất phù hợp với vùng đất phèn ở khu vực Đồng Tháp Mười.

Khoai mỡ có 2 loại: ruột trắng và ruột tím. Loại ruột trắng có giống Mộng Linh, củ chùm nặng ký (4 - 5kg/củ), năng suất cao. Loại ruột tím có tím than và tím bông lau, loại này củ suôn, dài, tuy củ nhỏ hơn loại ruột trắng nhưng ngon, được thị trường ưa chuộng.

Theo Đông y, khoai mỡ vị ngọt, tính bình, không độc. Có tác dụng bổ tỳ, phế, sáp tinh khí, tiêu thũng, làm giảm đau.

Công dụng của khoai mỡ

Tăng cường tối ưu sức khỏe hệ tiêu hóa

Khoai mỡ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng tinh bột kháng (resistant starch) cao – loại tinh bột đóng vai trò như chất xơ hòa tan khi đi vào đường ruột. Nhờ đó, việc ăn khoai mỡ giúp kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân, nuôi dưỡng các lợi khuẩn tại đại tràng và ngăn ngừa hiệu quả các vấn đề về tiêu hóa như táo bón hay viêm ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Màu tím đặc trưng của khoai mỡ đến từ anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa thuộc họ flavonoid có khả năng bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Kết hợp với hàm lượng kali phong phú, khoai mỡ giúp cơ thể đào thải natri dư thừa, điều hòa huyết áp ổn định và giảm lượng cholesterol xấu (LDL), từ đó hạ thấp nguy cơ mắc bệnh xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Lượng tinh bột phức hợp và chất xơ trong khoai mỡ tiêu hóa chậm hơn so với các loại tinh bột tinh chế, từ đó tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Đây là thực phẩm thay thế tuyệt vời cho cơm trắng hay bánh mì trong các thực đơn ăn kiêng lành mạnh hoặc chế độ giảm cân.

Tăng cường sức khỏe đôi mắt và làm đẹp da

Nhờ chứa lượng tiền chất Vitamin A (beta-carotene) và Vitamin C dồi dào, khoai mỡ giúp nuôi dưỡng giác mạc, giảm tình trạng mỏi mắt, khô mắt và bảo vệ thị lực trước nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Đồng thời, Vitamin C còn thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và sáng mịn.

Ảnh minh họa: Internet

Kháng viêm tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Các hợp chất phenolic và flavonoid trong khoai mỡ mang lại đặc tính kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ, giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm mạn tính trong cơ thể. Ngoài ra, nguồn khoáng chất như canxi, magie, mangan và phốt pho trong củ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mật độ xương, giúp hệ xương khớp chắc khỏe hơn.