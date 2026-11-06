Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật, tôi rụng rời sụp đổ hét lên trong sợ hãi

Tâm sự gia đình 06/11/2026 23:30

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều.

Tôi 30 tuổi, lấy ông chồng đã gần 50 tuổi. Dù rằng tôi đã 30 nhưng so với chồng thì quả thật còn trẻ chán. Ban đầu biết tuổi của anh, tôi cũng đắn đo lắm. Vì do được bạn bè mai mối nên tôi cũng muốn thử tìm hiểu.

Chẳng ngờ, càng quen biết anh thì tôi càng thấy có thiện cảm. Dù đã gần 50 nhưng chồng tôi nhìn trẻ hơn tuổi, lại có điều kiện kinh tế vững chắc. Vợ anh qua đời nhiều năm, con cái đã trưởng thành tự lo cho mình được. Nếu tôi lấy anh thì sẽ không phải lo chuyện tiền bạc và con riêng của chồng.

Đặc biệt, chồng rất yêu chiều tôi. Nhờ sự trải đời, dịu dàng của anh mà tôi cảm thấy an toàn. Anh giúp tôi quên đi những ký ức tình cảm không vui. So với những người đàn ông trẻ tuổi tôi từng gặp, anh tốt hơn rất nhiều.

Sau một năm tìm hiểu thì tôi và chồng kết hôn. Chồng tôi lo hết chi phí, chuẩn bị tiệc cưới chu toàn cho tôi. Dù tôi lấy chồng già nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Đến đêm tân hôn của chúng tôi, tôi háo hức mong chờ. Chồng tôi là đàn ông từng trải, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi không phải lo gì, chỉ đợi chờ sự dịu dàng chiều chuộng của chồng.

Kỳ thực, chồng tôi tuy có chút lớn tuổi nhưng phong độ thì vẫn còn trẻ trung lắm. Vì tôi nghĩ dù sao chuyện chăn gối cũng là chất keo nối kết hai vợ chồng. Tôi mừng thầm trong bụng.

Nhắm mắt lấy chồng U40, đêm tân hôn vò tóc chồng rồi phát hiện sự thật, tôi rụng rời sụp đổ hét lên trong sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khúc cao trào, tôi vô thức đưa tay vò lấy đầu tóc của chồng. Bất ngờ, sau khi vò tới lui thì trong tay tôi có thứ gì như tóc của chồng! Tôi mở to mắt ra thì thấy đầu chồng trở nên bóng loáng từ lúc nào!

Tôi hoảng hốt hét thất thanh. Đêm tân hôn đang hồi vui thì bỗng tan rã ngay trong vài giây. Chồng tôi thấy tôi đang cầm tóc giả của anh thì chỉ biết cười hổ thẹn. Hóa ra chồng tôi bị hói mấy năm nay. Anh cũng thấy bất lực vì tình trạng này ngày một nặng. Anh sợ tôi chê bai nên sử dụng tóc giả. Tóc giả lại quá xịn, nhìn trông mượt mà không có một sợi bạc khiến tôi cũng từng thắc mắc.

Nhưng chuyện bất ngờ ngay đêm tân hôn thế này lại khiến chúng tôi nhớ mãi không quên. Tôi nói với chồng dù anh trông thế nào thì tôi vẫn thương anh. Anh cũng không cần cực khổ đội tóc giả vì sợ tôi chê anh nữa đâu!

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Vừa ăn trọn cú tát tới tấp của cô gái lạ trên đường, tôi ngã ngửa tái mét khi phơi bày góc khuất của gia đình

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu'

Thừa Lỗi: Từ 30 lần trượt vai đến nam chính được chú ý của 'Ngọc Điệm Thu'

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại đậu ăn cả vỏ quen thuộc

Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào từ loại đậu ăn cả vỏ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
MỚI: Cục An ninh mạng khuyến cáo không suy diễn về thông tin 'dự trữ nhu yếu phẩm'

MỚI: Cục An ninh mạng khuyến cáo không suy diễn về thông tin 'dự trữ nhu yếu phẩm'

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 8/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Đan Lê khoe cơm nhà: Món ăn quen, cách bày biện khiến người xem muốn học

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước
Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất tố ngoại tình, trốn thuế

Quách Vũ Hân bị nhà sản xuất tố ngoại tình, trốn thuế

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Lưu Niệm bị công ty cũ tố cáo tham ô hơn 1 triệu NDT, studio lập tức lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Vì sao càng sống lâu, vợ chồng càng ít chuyện để nói?

Vì sao càng sống lâu, vợ chồng càng ít chuyện để nói?

Xã hội 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/11/2026, 3 con giáp Phú Quý giàu sang, kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Qua đêm nay, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, lộc rót đầy tay, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tương lai xán lạn

Qua đêm nay, 3 con giáp rung đùi đếm tiền, lộc rót đầy tay, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tương lai xán lạn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/11/2026, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy chồng tối nào cũng mang quả mướp để đầu giường, nghe lời giải thích tôi tái xám mặt mày ngã ngửa

Thấy chồng tối nào cũng mang quả mướp để đầu giường, nghe lời giải thích tôi tái xám mặt mày ngã ngửa

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Chồng từ chối gặp vợ phút cuối đời chỉ gọi mẹ vào phòng, biết nguồn cơn tôi rụng rời sụp đổ tháo ngay khăn tang về nhà đẻ

Mẹ chồng lén lút theo chân con mèo lạ ra sau vườn mỗi sáng, tôi bám đuôi thì phát hiện một bí mật

Mẹ chồng lén lút theo chân con mèo lạ ra sau vườn mỗi sáng, tôi bám đuôi thì phát hiện một bí mật

Đang yên lành chồng đòi ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng gục ngã

Đang yên lành chồng đòi ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bàng hoàng gục ngã

Vợ vượt cạn đau đẻ suốt một ngày một đêm, khoảnh khắc vui mừng bế con nghe cô ấy cất lời làm tôi bàng hoàng

Vợ vượt cạn đau đẻ suốt một ngày một đêm, khoảnh khắc vui mừng bế con nghe cô ấy cất lời làm tôi bàng hoàng

Sự thật xé lòng lột tả sau cuộc gọi cho luật sư của mẹ chồng ngày cháu nội chào đời

Sự thật xé lòng lột tả sau cuộc gọi cho luật sư của mẹ chồng ngày cháu nội chào đời