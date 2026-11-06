Tử vi 2 ngày cuối tuần (7-8/11/2026), 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất nhanh

Tử vi 2 ngày cuối tuần (7-8/11/2026), tuổi Thìn đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt. Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất.

Người làm công ăn lương thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại. Chỉ cần bản mệnh cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trắc ngại như trước. Những rắc rối, hiểu lầm, hoài nghi về nửa kia đều được hóa giải. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (7-8/11/2026), Tam Hội đem tới cơ hội làm ăn và gặp được những người tốt bụng trong công việc cho người tuổi Tỵ. Bạn vốn dĩ là con giáp thiện lương, đặt uy tín và tâm đức lên hàng đầu trong công việc nên nhờ thế mà lộc lá cũng về theo. Có vẻ như sắp tới sẽ có người muốn hại bạn nhưng không thành vì thời gian này bạn vẫn có quý nhân che chở.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần đem tới lộc ăn uống, vui chơi, tiệc tùng cho Tỵ. Có thể bạn sẽ được người khác bao ăn uống hoặc nhận được lời lời từ khách hàng, người quen, hãy cứ thoải mái đón nhận, đừng suy nghĩ nhiều. Bạn cũng không ngần ngại cho đi khi thấy hoàn cảnh khó khăn, nếu dùng tiền để mua hạnh phúc cho người khác thì bạn rất hoan hỉ sẵn lòng.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (7-8/11/2026), vận trình sự nghiệp của Tuổi Dậu khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Dậu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

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